經典賽／日本奪冠霸榜推特！大谷翔平被封神 球迷哭一片
世界棒球經典賽（WBC）今（22）日冠軍戰結束，日本以3:2擊敗衛冕軍地主美國隊，睽違14年重返世界第一。這場比賽日本隊靠著村上宗隆、岡本和真的2發陽春全壘打逆轉落後局面，加上超級王牌大谷翔平後援登板關門成功，奪得冠軍。賽後主辦單位公布本屆MVP人選是「二刀流」大谷翔平，再度掀起日本球迷高潮，推特熱門榜前20名就有11條在討論此次賽事，身在美國NBA籃網隊日籍球員渡邊雄太也說：「大谷翔平現在在日本跟神一樣」。
記者李惠婷/綜合報導
日本隊於今日冠軍賽迎戰美國隊，美國隊2局上就發威，手感火燙的Trea Turner開轟，不過日本隊2局下也由「村神」村上宗隆開轟，一棒追平比數，4局岡本和真又開轟，但8局上達比修有上陣後援，卻被Kyle Schwarber轟出一發全壘打，追到只差1分，還好9局上日本隊換上「二刀流」好手大谷翔平強力後援，最後他順利守住未失分，幫助日本以3:2擊敗美國拿下世界冠軍。
奪冠的好消息讓日本舉國歡騰，任職NBA籃網隊的日籍球員渡邊雄太，在大谷三振掉Trout奪冠後開心地走出休息室，對記者說明兩人是朋友關係，自己相當尊敬他，並表示「他現在在日本就像是神一樣，所有人都敬仰他」。
而大谷三振Trout的場面，也讓日人想起2009年經典賽時，投手達比修有也是用滑球三振南韓隊最後一名打者，助日本隊摘冠，日網民紛紛表示：「這樣的情節不會再發生了。我很高興我出生在日本，能夠體驗到這一刻」、「實在太精彩了」、「我真的會看哭」。