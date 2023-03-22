經典賽／奪冠太嗨？日本打點王跨欄失敗跌入場 畫面笑翻
WBC世界棒球經典賽今（22）日落幕，日本隊在當家球星大谷翔平的帶領下，從預賽一路過關斬將，冠軍賽力克美國，用7戰全勝的姿態拿下隊史第3座冠軍，再次向世界證明日本棒球帝國的實力，而奪冠當下不只全場棒球迷都熱血沸騰，在場上的日本選手更是欣喜若狂，有許多網友透過奪冠當下影片發現，日本隊當家第四棒吉田正尚準備到場中慶祝時，竟然「跨欄失敗」，從休息室跌入場中，有趣的畫面逗樂不少球迷，讓本屆經典賽再掀話題。
記者張志浩/綜合報導
有日本網友在推特分享，本屆WBC賽事中的「打點王」吉田正尚，平時個性總是非常沈穩，但當日本隊奪冠的瞬間，他也難掩激動的情緒想要立刻衝出休息室與隊友慶祝，不過當其他隊友都跨出護欄時，吉田正尚卻一個重心不穩，被護欄絆倒在地，落地後的他還順勢翻滾一圈，起身後再跑向投手丘，畫面一曝光就被瘋傳。
該片段除了在日本瞬間討論度爆表外，也有台灣球迷在PTT上分享，網友紛紛表示，「超可愛耶」、「這讓我想起洪一中」、「跨欄這種東西，要跟我們洪中學習啊」、「這跟腿長有關，沒練過不要學啊」、「喝醉了嗎？怎麼會是這種倒法啦哈哈」；也有提及「小心一點啊，不要又出現慶祝受傷的場面」、「紅襪隊高層抖了一下。」
而回顧吉田正尚本屆在WBC的表現，打擊率4成09、7場比賽共敲出9支安打、2支全壘打外帶13分打點，不僅是本屆賽會的打點王，日本奪冠後也會選賽會最佳外野手；而他在WBC結束後也將前往波士頓紅襪報到，去年紅襪隊開出5年9000萬美元（約27.5億元新台幣）的合約，讓吉田點頭入札加盟紅襪，成為張育成的新隊友，他也透露自己的偶像是費城人強打哈波，本次經典賽的表現，也讓許多不看好吉田能在大聯盟生存的球迷有所改觀。