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張天霖消失9年！《祕密》暖男變壯漢　同台舊愛不尷尬

▲《婚姻結業式2》開拍，張天霖與舊愛王以路見面不尷尬。左起為張天霖、梁赫群、郁方、張本渝、謝祖武、何如芸、馬力歐、王以路 。（圖／華視）
▲《婚姻結業式2》開拍，張天霖與舊愛王以路見面不尷尬。左起為張天霖、梁赫群、郁方、張本渝、謝祖武、何如芸、馬力歐、王以路 。（圖／華視）

記者江芷稜/綜合報導

44歲男星張天霖重返台灣演藝圈發展，和17年前的螢幕CP洪小鈴爆出戀情，當年以模特兒出身的他，身邊桃花不少，與王以路、林立雯、姚采穎都傳過緋聞，最為人熟知的一段戀情，就是與王以路交往7年，分手後還是好朋友，王以路早已嫁作人婦，他則依舊保持單身，兩人近期加入《婚姻結業式2》電視劇，見面沒有尷尬，態度相當大方。

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▲執行導演張天霖出席《台妹向前衝》試片記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.10）
▲張天霖轉型導演，推出電視電影《台妹向前衝》。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.10）
真理大學運動管理系畢業的張天霖，年輕時擁有精壯結實好身材，還拍過小鮮肉寫真集，當了多年模特兒，才以《吐司男之吻》出道，他最為人熟知的角色是《我的祕密花園》裡的黃耀輝，癡情地愛慕林依晨演出的范小敏，暖男形象深植人心，參演過許多偶像劇。

▲張天霖返台發展，體型比以往壯碩許多。（圖／翻攝自張天霖FB）
▲張天霖返台發展，體型比以往壯碩許多。（圖／翻攝自張天霖FB）
不過他後來到大陸發展，演出古裝劇《雙世寵妃》裡的大反派，身材變得更壯碩，外貌變化很大，穿上古裝根本讓人認不出來是昔日男神，一度消失在台灣演藝圈近9年，直到去年返台接演《機智校園生活》，同樣飾演黑道大哥，顛覆昔日憨厚形象，也開始轉型當幕後人員，執導電視電影《台妹向前衝》。

▲張天霖在《雙世寵妃》裡的古裝造型讓人認不出來。（圖／翻攝自張天霖FB）
▲張天霖在《雙世寵妃》裡的古裝造型讓人認不出來。（圖／翻攝自張天霖FB）
唯一不變的是他熱愛運動的習慣，2006年與洪小鈴因戲結緣，就坦言很欣賞對方，甚至力薦對方去中國拍戲，返台後接觸機會變多，又因戶外運動變得熱絡，網友從社群平台上發現不少他們交往的蛛絲馬跡，去年跟六月、趙駿亞等人登山溯溪，今年又跟曾智希、陳志強夫妻赴日本滑雪，私下也會聚餐吃飯，都熱愛戶外運動的這對新組合看來興趣相當合拍。

▲張天霖（後排右）與洪小鈴（橘衣者）經常一起出席朋友聚會。（圖／翻攝自陳志強FB）
▲張天霖（後排右）與洪小鈴（橘衣者）熱愛戶外運，逐漸燃起愛火。（圖／翻攝自陳志強FB）

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