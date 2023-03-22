大谷翔平奪MVP「林襄、峮峮」發IG恭賀！送愛心甜喊一句
第五屆世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今（22）日結束，由睽違14年再進入冠軍賽的日本以3:2擊敗衛冕軍地主美國隊，拿下隊史第3座經典賽冠軍。本屆MVP人選毫無懸念由日本隊當家球星大谷翔平奪下。對此，台灣啦啦隊女神林襄、峮峮也先後在IG限時發動態祝賀日本和大谷翔平，甜喊：「恭喜日本奪冠」、「OHTANI。」
記者郭佩蓉/綜合報導
日本隊擊敗美國，奪下第五屆世界棒球經典賽（WBC）冠軍，讓全世界球迷為之瘋狂。對此，台灣啦啦隊女神林襄第一時間也在IG發限時動態，不僅翻拍大谷翔平拿下MVP的電視畫面，給出兩個拍手的符號，更轉發相關貼文，用日文甜喊：「恭喜日本奪冠！」
同樣身為啦啦隊女神的峮峮也在IG限時轉發大谷翔平拿下MVP、日本奪冠的相關貼文，還發出大谷翔平投出最後一球的影片，寫下大谷的名字：「OHTANI～～～。」並附上一顆愛心，可見大谷翔平的魅力，連林襄、峮峮都難抵擋。
事實上，本屆賽事大谷翔平共出賽7場，加上今天冠軍賽，共以投手身分出賽其中3場，其中2場先發、1場後援，投了9.2局，被打出5支安打，失掉2分，送出11次三振，防禦率1.86，收下2場勝投以及1場救援成功；而在大谷翔平擔任打者的7場賽事中，每場都有安打表現，23個打數敲出10支安打，包含4支二壘安打以及一支全壘打，選到多達10次保送，打擊三圍達到.435/.606/.739，OPS高達1.345，還外加8分打點，是日本隊本屆賽事再度奪冠的最大功臣，毫無懸念奪下MVP。