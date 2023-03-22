地表最強樂團爆解散！U2主唱全說了 不想一起在照片裡
有地表最強搖滾樂團之稱的U2合唱團（U2），榮獲22項葛萊美獎殊榮，是當今樂團紀錄保持人。他們近日推出全新概念精選專輯《臣服之路》（Songs of Surrender），一次將歷年40首經典歌曲高規格重新製作，引領樂迷一同回首U2合唱團精彩的音樂旅途；除了音樂作品外，他們也同步於 Disney+ 推出音樂特輯《與U2面對面： Bono & The Edge 回歸都柏林 大衛賴特曼採訪製作》，主唱波諾（Bono）在當中驚曝所有團員都曾有離團的想法。
記者吳雨婕/綜合報導
U2合唱團生涯獲獎無數，專輯全球總銷售逼近2億張，四位成員波諾、艾吉（The Edge） 、賴瑞（Larry）、亞當（Adam）合作無間，一同攜手走過逾40年的音樂生涯；然而在這次音樂特輯的訪問中，波諾透露他與所有成員，都曾有過想要離開樂團的念頭，他說：「如果你是一個搖滾樂團的成員，你肯定不會想要跟和你抱有相反價值觀的人出現在同一張照片裡，但我卻這麼做了！我把我們樂團所創造的一切，當作用於各種領域利益交換的籌碼；總體上來說他們是支持我的，但我知道這挑戰了他們的耐心。」
波諾也透露自己想要繼續待在樂團裡的原因：「我渴望持續創作、追尋那些我們尚未創作出來的夢想歌曲！友誼是造就 U2 合唱團的根本，但很容易在合作的過程中失去它，所以我們必須好好經營。」