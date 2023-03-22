喊話全民正面看待住宅課題　林右昌：研擬更全面政策

全民關注居住問題，內政部長林右昌今（22）日上午表示，改善台灣住宅環境需全民支持，並正面看待住宅課題。他提到，未來也將研議更全面的住宅政策，政策要推動成功，執行面除涉及多部會溝通協作，也要第一線了解民間執行遭遇困境，一同集思廣益突破。
記者翁子竣／台北報導
右昌今上午拜會「社會住宅推動聯盟-OURs都市改革組織」，就住宅政策請益及瞭解團體在執行時遭遇的困境。林右昌表示，住宅課題需要全民正面看待，如何使用多元的方式來改善住宅問題，未來也將集思廣益，研議更全面的住宅政策，以解決民眾的居住問題。
林右昌指出，社會住宅這6年的推動，民眾從一開始對於社會住宅多有誤解，認為社會住宅的推動會讓地區房價下跌，或影響居住品質；到近年逐漸認識其價值，社會住宅對於周邊房價不僅沒有影響，還提供鄰里環境改造的機會，整體提升當地居民的居住品質，因此改善臺灣的住宅環境，需要全民的支持。
最後，林右昌說，他與OURs都市改革組織過去就認識，今天特別前來除了看看老朋友，更重要的是要就住宅政策進行請益與交流。他強調，一項政策要推動成功，執行面會涉及多個部會溝通協作，同時也需了解第一線民間執行遭遇的困境，進而集思廣益突破解決。