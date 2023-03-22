經典賽／日本奪冠！《棒球大聯盟》全卷免費看：限時24hr
2023年世界棒球經典賽(WBC)冠軍賽，最終由日本以3:2勝出，讓日本睽違14年再度登頂，重回世界第一，整場賽事更被不少球迷認為比漫畫情節還狂，對此，日本小學館為了慶祝，特別限時24小時，開放《棒球大聯盟》全卷免費觀看。
記者潘毅/綜合報導
本屆追求在經典賽衛冕的王者美國，最終在冠軍賽惜敗給日本，讓日本睽違14年再度登頂、重返世界第一，在經典賽拿下隊史第3冠。球迷也認為，日本隊總教練栗山英樹的「信任野球」才讓這場賽事如此精彩，除了讓村上宗隆擺脫低迷，打出陽春砲追平美國；更讓大谷翔平在9局上半登板化身終結者，還在最後打擊對決同為天使隊的老大哥神鱒(Mike Trout)，成功三振老大哥，簡直比漫畫情節還扯。
為了慶祝日本在WBC奪冠，日本《小學館》編輯部也緊急公布，「《棒球大聯盟》限時24小時全卷免費觀看」，但需要下載小學館的官方Suday app。
消息曝光後，引發不少球迷熱議，甚至還有人向作者滿田拓也道歉「真人版已超越」、「滿田以前都被嘴不懂棒球，過了這麼多年大谷終於還他公道」、「真人版比較好看，主角贏了」、「以前我也覺得滿田不懂棒球，原來我才不懂」、「大谷：茂野 我幫你報仇了」。