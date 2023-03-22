艾成弟猝逝！月初才替胡瓜站台 「相似程度」嚇壞眾人
從馬來西亞打拚的歌手艾成，去年8月墜樓身亡，怎料今（22）日傳出胞弟艾翔20日下午4點40分，因心肌梗塞逝世，家屬也於報紙刊登訃聞。事實上，3月初艾成一家人才到台灣旅遊，到民視探班王瞳拍戲時，艾翔也到隔壁參與胡瓜節目錄影，還現場唱跳了一段哥哥生前的歌，讓眾人驚呼：「好像艾成突然出現！」
記者侯家瑜/綜合報導
艾成家人月初從古晉飛來台灣，在王瞳的陪伴下，現身王瞳堂哥與艾成一同經營的艾叻沙餐廳，黃國倫、寇乃馨夫婦與張芸京也一同到場支持，當時艾成的媽媽面對鏡頭、媒體時有些生澀，不過氣色相當好。寇乃馨那時也透露當初與老公一起飛到馬來西亞探望艾成家人時，爸媽的反應意外堅強，「我們一到他們家，艾成爸媽就一直跟我們暢聊兒子的成長史，爸媽的療傷方式，就是每天跟大家聊艾成，我們想用這種方式，讓大家知道我們沒有忘記他。」
此外，艾成家人月初也到民視探班王瞳拍戲，艾成的2位弟弟也到隔壁參與胡瓜的節目《最強綜藝秀》，胡瓜一眼看到酷似艾成的大弟艾翔，坦言第一眼看到時嚇壞了，胡瓜看著他哼兩句艾成生前在節目最後一次錄影唱的歌，在完全沒有彩排情況下，艾翔一被cue突然唱跳起來，相似程度猶如「艾成突然出現了」，讓全場驚呼連連，怎料不到一個月的時間，艾翔也傳出猝逝消息，令人不勝唏噓。
對此，民視也表示：「艾成的弟弟遭逢病痛離世，我們深感哀慟。由於艾成的弟弟並非藝人，懇請大家給家人們安靜的時間空間處理後事，若各界期待表達關懷之意，請默默給予家屬支持的力量，謹代表家屬感謝大家的關心。」