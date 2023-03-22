快訊／艾成胞弟猝死！王瞳悲痛發聲：成成和艾翔已經團聚
40歲艾成去年8月驟逝，甫和先生慶祝結婚2周年的王瞳，整個人虛脫，幾乎食不下嚥，沒想到，才熬過最低潮，今（22日）驚傳艾成雙胞胎弟弟艾翔也離開人世，死因為心肌梗塞，日前才與對方見面、錄影的王瞳，稍早在臉書哀慟表示：「我們一家人都相信，成成和艾翔已經團聚。」
記者楊穎軒／綜合報導
王瞳感謝大家的關心，「再次感受到撕心裂肺的傷痛...收到消息時十分震驚、無法接受...最擔心的是爸爸媽媽的身體，懇求大家給予家人空間、時間...不要打擾...」盼望大家用禱告、祝福的話語來幫助他們，「我們一家人都相信，成成和艾翔已經團聚，在天父爸爸那邊，一起唱著歌...跳著舞，好得無比...將來我們都會再見面。期待，與你們再見面...」
艾翔在哥哥離開第215天也猝逝，同樣享年40歲，網友無法想像雙親如何承受兩次椎心之痛，紛紛留言：「瞳瞳，加油」、「我們一起努力！變強大」、「太震驚了」、「辛苦了」、「難以置信」！
王瞳所屬經紀公司民視表示：「艾成的弟弟遭逢病痛離世，我們深感哀慟。由於艾成的弟弟並非藝人，懇請大家給家人們安靜的時間空間處理後事，若各界期待表達關懷之意，請默默給予家屬支持的力量，謹代表家屬感謝大家的關心。」並表示王瞳今天照常進棚拍八點檔《市井豪門》。