謝盈萱女王氣勢登時裝週 宇宙脫水3日「報紙貼身」秀腿
台北時裝週AW23開幕秀，今（22）日在擁有361年歷史的台南「南鯤鯓代天府」舉行，首度移師台北之外舉辦，藝人朋友金馬影后謝盈萱、「國民姊夫」Akira、戲劇男神劉冠廷、林思宇（宇宙）也南下共襄盛舉。謝盈萱繼《俗女養成記》後再度回到台南，坦言感到很熱情。林思宇為了穿上貼身禮服，還特別「脫水3日」瘦身，相當艱辛。
記者黃雅琪/台南報導
金馬影后謝盈萱，今日穿著台灣設計師魏子淵的服裝，一身黑色流蘇設計，展現出女王氣勢風範，手臂挖空設計小露性感。謝盈萱過去因為主演《俗女養成記》系列電視劇，飾演陳嘉玲一角，影視熱度帶動台南觀光熱潮；今日謝盈萱再度回到台南，她坦言：「很溫暖，一回來就有一種熱情的感覺！」但因為此行時間受限，必須當天來回，她希望有機會能夠好好吃上一碗「鍋燒意麵」。
女星林思宇身穿一襲貼身性感禮服，服裝上印有黑白報紙的圖樣，呈現出時代更迭的歷史風味，禮服側邊開衩至大腿根部，林思宇隱隱約約露出白皙美腿，吸引眾人目光。前陣子到日本遊玩大吃大喝，林思宇為了穿上這一套禮服，特別增肌、脫水3日，所幸造型師一見到她就驚呼：「妳變瘦了！」令她感到很欣慰。雖然這回因為時間關係無法久待，但林思宇力推自家滷味、鍋燒意麵、土魠魚羹等美味，邀大家品嚐。