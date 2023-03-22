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經典賽／日本奪冠東京瘋搶這物！旅日台人：超有紀念價值

▲WBC日本隊奪得冠軍，日本東京街頭民眾為之瘋狂，平日正中午擠滿人潮瘋搶紙本報紙號外。（圖／受訪者授權提供）
▲WBC日本隊奪得冠軍，日本東京街頭民眾為之瘋狂，平日正中午擠滿人潮瘋搶紙本報紙號外。（圖／受訪者授權提供）

記者汪睿琦/綜合報導

WBC世界棒球經典賽冠軍戰今（22）落幕，日本隊在大谷翔平帶領下，登頂重回世界第一，透過轉播全世界都為之瘋狂！《NOWnews今日新聞》特地詢問目前旅居在日本東京的台灣工作者，對方興奮狂喊「超瘋狂！」更親眼目睹東京民眾直接在街頭狂搶「紙本報紙號外」，她自己也搶到一份，直呼「很多人拿來紀念」，足見日本在奪冠後的高昂情緒。

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大谷翔平9局在日本3比2領先的情況下登板擔任終結者，最後三振Mike Trout，在推特連續霸榜前11名熱搜，足見魅力席捲全世界，連身在美國NBA籃網隊日籍球員渡邊雄太都不禁讚嘆：「大谷翔平現在在日本跟神一樣」。

果不其然，目前旅居在日本的台灣女孩直擊：「超瘋狂！大家都在瘋搶紙本號外報紙」，記者追問有沒有看到店家瘋狂轉播？她則回答「店家有電視的不多，基本上大家都是在街上用手機看直播」。
 

▲WBC日本隊奪得冠軍，日本東京街頭民眾為之瘋狂，平日正中午瘋搶紙本號外。（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC日本隊奪得冠軍，日本東京街頭民眾為之瘋狂，平日正中午瘋搶紙本號外。（圖／美聯社／達志影像）
由受訪者親自搶到的號外報紙上，可清楚看到這份號外是日本《報知新聞》發布，大大寫著大谷翔平、村上宗隆、岡本和真三位立功強棒的大名，更有「世界第一」、日本隊全員奪冠興奮擁抱畫面。受訪民眾表示，真的很多人在搶，「很多人拿來紀念，很有意義。」

事實上，根據日媒《中日新聞》報導，即使今天是週間上班日，中午在新幹線新橋站還是擠滿了人潮等搶報紙，其中不乏許多穿著西裝襯衫的上班族們，反觀台灣紙本報紙漸漸式微，日本街頭狂搶紙本號外現況實在相當有趣。

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