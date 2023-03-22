普發6000上路！網購放大術搶客　免消費登記抽6666購物金

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集結旗下三大購物平台，推出6000元放大術三大活動優惠攻略：
- 攻略1：Yahoo奇摩購物中心3/22至3/26，推出「普發6000再加碼，登記抽6666購物金活動」，會員不需消費即可登記參加購物金抽獎，有機會贏得6、66元、666元、最高可抱回6,666元購物金，獎額超過2萬名。
- 攻略2：Yahoo奇摩超級商城3/22起至4/16祭出「全民普發！商城甜粉再補發」活動，平台集結換季家電與國際精品5折起，全站單筆消費滿6,000元即可抽6,666元超贈點（1點=1元）（6名）。4/30前下單選7-ELEVEN超商取貨付款再抽萬元雲端開心卡與AirPods Pro2。
- 攻略3：Yahoo奇摩拍賣3/22至4/30累計消費6,000元以上，並於4/30前完成抽獎登記，即有機會贏得6,666元超贈點（6名）。
配合政府普發6000元，延長加碼現有的優惠活動，Gogoro VIVA MIX 及 VIVA XL 限時禮遇 3 選 1 好評延長至 3/31，選項包含：前 6 個月電池資費每月折抵 319元 （價值1,914元）、享新車免費第 3 年延長保固（價值最高 3,900 元）、贈 2,000 點 Gogoro Smart Points，三選一。
📍宏佳騰
為讓消費者可以更輕鬆入手電動機車，宏佳騰智慧電車響應加碼推出更多福利，即日起至4/15止，消費者只要於活動期間入主Ai-1 Ultra ABS、Ai-4 Ever限定車型，除了搭配政府汰舊換新補助最高可折29,800元外，額外再享最高9,000元及4,500元購車優惠折扣。限定車型Ai-1 Ultra Belt與Ai-2 Gather/+，活動期間購車再加碼贈送鋁合金腳踏墊、專用前置物籃等多項好禮。