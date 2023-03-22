國民黨2024年總統提名　朱立倫：採徵召模式、避免爭議

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朱立倫指出，這兩天來自美國的重要前國安團隊及來自日本的參眾議員們都到國民黨訪問，他們摯表達歡迎，也再次向國外訪賓強調，國民黨「親美、友日、和陸」的主要路線，是國民黨最堅定立場。並再次向美、日朋友強調「雙D戰略」，一方面強化國防，同時希望透過對話交流，避免戰爭及衝突，他強調，Defense與Dialogue同時進行，唯有如此才能真正捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸和平，這讓國際友人感到印象非常深刻。
談及國民黨對外路線，朱立倫表示，在兩岸關係方面，夏立言副主席去年八月以及今年2月分別到大陸訪問的成果，後續漁會也訪問大陸，解決了漁產品出口大陸的問題；工商團體也到大陸訪問，解決很多中小企業出口的問題，又有台東縣政府及縣農會也將到大陸訪問，解決鳳梨、釋迦的問題。
朱立倫指出，馬英九前總統下周到大陸祭祖，也會帶領青年學子一起進行青年交流，兩岸關係透過國民黨努力，希望能更和平。國民黨唯有走對的路，才能夠讓民眾有安定與和平，這是我們最大的堅持，也唯有如此，才能為未來總統候選人與立委候選人，奠定勝選基礎。
至於總統選舉，朱立倫表示，過去這段時間已經徵詢各縣市長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，大家共同意見就是採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議。對於總統大選，國民黨一定要努力團結一切可以團結的力量，爭取所有可以爭取支持的朋友，黨有責任幫主要候選人排除障礙、爭取更多支持，必須要團結所有藍軍力量，同時要爭取所有非綠朋友一同來打拚，唯有爭取更多力量、更多朋友，才有可能為台灣未來的和平與安定、為民眾好日子來團結勝選，一起加油、一起努力。