男性必看！睪固酮低下如何解？一張圖瞭解男性更年期１０症狀

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近幾年男性健康議題逐漸被重視，據相關研究顯示，睪固酮低下在男性族群盛行率約5%至20%。隨著衛教資訊流通，近來許多熟男在遇到睪固酮低下相關症狀，都會有所警覺。可透過美國聖路易大學老化男人睪固酮低下問卷（Androgen Deficiency in Aging Male, ADAM）自我檢測，並及早到泌尿科抽血做確定診斷。
睪固酮低下可能有哪些影響？如何有效提升睪固酮？
奇美醫學中心泌尿外科謝昆霖醫師解釋，睪固酮是身體分泌重要的荷爾蒙，會受到年紀、日常作息、身體狀態、其他慢性疾病等影響，因此生活型態調整對於睪固酮低下病人是重要的課題。針對不同情況的睪固酮低下病人，給予生活調整、藥物治療及食物攝取的指導，包括加強運動、減肥減脂、控制三高、睡眠充足，再加上適當飲食，才有機會讓睪固酮慢慢恢復。
睪固酮低下就像是男性健康的核心，它跟許多慢性疾病，包括代謝症候群（三高，如糖尿病、高血壓、高血脂）、骨質疏鬆、肥胖、睡眠障礙等息息相關，而且這些相關性都是雙向且惡性循環的影響。例如過多脂肪會代謝掉睪固酮，而睪固酮低下又會造成脂肪比例增加，最後形成難以挽回的惡性循環。有國外研究發現，如果單純利用飲食控制改善病人體重10%後，追蹤睪固酮發現有提升的效果，甚至有機會回到標準值以上。
雞睪丸補過頭！營養師揭正確營養素補充
奇美醫學中心營養科朱恩琪營養師說明，國人常見以形補形的食療觀念，其實不是樣樣都行。像是雞睪丸每100克所含的膽固醇相當高（578毫克），大部分是蛋白質及脂肪所組成，有助於增加睪固酮濃度的鋅、精胺酸等皆不多，心理安慰層面較大，甚至容易過量攝取，造成血脂肪增加，反而不利於睪固酮提升。
對於非嚴重男性性腺功能減退症的病人，改善生活方式，例如避免睡眠不足、適當的鍛煉、減少肥胖病人的體重以及控制與肥胖有關的疾病（糖尿病和高血壓等），比考慮使用補充劑和中藥來提高睪固酮濃度更為重要。
之後若睪固酮濃度和相關指標（黃體化激素、濾泡刺激素）沒有恢復正常，可以補充鋅、精胺酸，維生素D缺乏症者可補充維生素D，有助於睪固酮濃度上升，也可搭配藥物治療提高睪固酮濃度。EPA和DHA可以在一定程度上改善精子指標。但對於嚴重男性性腺功能減退症仍需遵醫囑使用藥物治療。
睪固酮低下造成的男性更年期對於健康是一重要議題，但往往被忽視而錯失處理時間，早期警覺並尋求泌尿外科診斷及治療是重要的。當然除了適當的睪固酮補充療法，生活型態調整及相關慢性疾病控制對於睪固酮提升也是不可輕忽的一環，尤其是減肥及相關飲食補充更是有正面助益。
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