經典賽／台灣有大谷翔平嗎？眾人點名中職「二刀流」是他
2023年世界棒球經典賽（WBC）最終以日本3：2贏美國奪冠！在經典賽官方賽後公布的全明星陣容中，大谷翔平一人佔2名，既是「最佳投手」之一，也是「指定打擊」，讓台灣球迷看了好羨慕，在PTT發問「有台灣大谷嗎？」不少網友點名中信兄弟的「二刀流」陳琥。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO發文說，「世界的大谷一直以來都熱愛棒球，努力追夢也實現夢想令人感動，我們台灣現在有沒有類似的選手，努力追夢永不放棄，可以被稱為台灣大谷 ？」貼文引發網友討論，「大谷193喔 在台灣高機率被騙去打籃球」、「不惜粉身碎骨的倒是有一個」、「有啊，韓導粉身碎骨在所不惜」。
不少網友點名中信兄弟二軍的「二刀流」陳琥。被球迷暱稱「虎王」、「胖虎」的陳琥，目前效力於中華職棒中信兄弟象隊，守備位置為投手，慣用方式是右投左打。陳琥今年25歲、身高180公分、體重99公斤，他從小就喜歡棒球，小學四年級開始加入卑南國小少棒隊。
陳琥曾在2016年U18亞洲青棒賽中受矚目，他被日本媒體評為投打俱佳，還稱他是「台灣大谷翔平」。陳琥同年在中華職棒季中選秀會中獲得中信兄弟隊第一指名，並以520萬元及100萬元激勵獎金正式加盟中信兄弟隊，對於這位投打雙棲的好手，中信兄弟球團當時表示初期將先以投手養成。
陳琥曾是中職二軍的全壘打和打點雙冠王，表現出色。在大谷翔平掀起「二刀流」旋風時，也曾有球評建議中信兄弟考慮將陳琥培養成台灣的「大谷翔平」。