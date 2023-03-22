台灣代表團參訪新加坡　淺談永續智慧城市

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林欽榮表示，高雄市目前積極推動淨零減碳，也確實宣示了高雄邁向淨零排放的決心。作為台灣最大的工業城市，高雄的溫室氣體排放量約佔全國20%，其中又有80%來自工業部門，因此，降低空污、減少碳排、乾淨能源等永續環保的議題，將成為高雄透過數位轉型朝向2050淨零碳排目標的過程中的重要議題。此次，期待能夠參考CIX的經驗，來為高雄達到淨零目標提供助力，並透過國際間的交流和合作，在永續發展領域進行經驗分享和技術轉移，共同推動全球綠色金融的發展，找出高雄淨零產業的新藍海。
此外，高雄市府團隊拜會陸管局智運中心及市區重建局，智運中心為新加坡智慧城市建設的重要一環，負責整合交通運輸資訊、監控交通流量、協調城市交通，使新加坡交通系統更加高效和安全；而市區重建局隸屬國家發展部，是新加坡土地資源主要規劃者，特別是土地資源長期發展、自然海岸線規劃等，並訂定各種規範讓新加坡能有最大化、最佳化的土地利用。值得高雄學習的是，URA長期採用全面性的規劃方法來制定戰略計劃，打造共創、發展永續與宜居，並在疫情後，從原先的單一中心商業區，發展多元中心，更擴充戶外的休閒跟運動步道，讓民眾10分鐘內都能到達綠地。
張淑娟表示，市府交通局智慧運輸中心日前也剛進行整體設備翻新，對於高雄市區整體交通監控、管理獲得大幅提升，這次的參訪讓我們更加深入地了解「交通」對於智慧城市的重要性，我們也將把這些經驗運用到高雄市的智慧交通系統及其他基礎建設當中，提升整體市區交通路網的安全、效率及便利性，為高雄市民提供更好的交通運輸服務。
最後林副市長表達，綜觀新加坡的參訪行程，不僅深入了解新加坡智慧城市的發展現況及淨零推動，也探討了相關技術與服務的應用。這次參訪的收穫將對高雄市正在推動的雙軸轉型帶來寶貴的經驗與啟示，同時也展現出市府在推動智慧城市發展方面的決心與行動力。期待未來高雄市能夠透過這些經驗，加快智慧城市建設的步伐，並成為台灣智慧城市建設的先行者之一。