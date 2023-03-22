普發現金線上登記開跑　盧秀燕：領到捐出作公益

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盧秀燕今早前往西屯區公所視察櫃台設置情形，肯定規劃井然有序，並感謝公所及戶所服務人員提供相關協助，她關心現場民眾登記情形並表示，台中是全國人口第二大城，全市已廣設58處服務市民，為避免人潮擁擠，即日起至3月26日請大家依中央公告的身分證字號尾數分流，依序前往辦理登記，這周日適逢假日，為服務市民，台中市所有區公所及戶所（含辦事處）不打烊，持續提供服務，另3月27日下周一開始則不分尾數上班日都可前來辦理。
盧秀燕說，請大家記得攜帶身分證、健保卡、欲存入的存摺或存摺影本到58處櫃台，公務同仁會協助民眾操作登記，屆時立法院三讀通過後，6000元就會直接匯入民眾存摺；若民眾採取ATM或郵局領現方式，也可等中央開放時間後直接領取，提醒會線上操作的民眾，可自行線上操作，將區公所及戶所（含辦事處）的登記服務，留給不會使用線上服務的市民。
民政局長吳世瑋表示，線上登記前5日（即日起至26日）會以身分證、居留證尾數分流登記，3月27日開始不限尾數，由於26日適逢星期日，櫃台持續協助登記及提供諮詢，提醒民眾前往櫃台洽辦登記時，請留意分流登記日程，務必攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號；另未滿13歲民眾，可由父母或法定監護人其中1人代領，請代領者攜帶被代領人健保卡，才能進行相關系統操作。
此外，自3月28日起，採線上登日的民眾可至「全民共享普發現金登記入帳系統」查詢登記結果，中央預估將在預算三讀公布生效後5個工作日起開始陸續撥款入帳，6000元將自動匯入登記時提供的金融機構帳號。另，民眾如想直接領取現金，可依中央公告日程選擇前往ATM、郵局申辦，直接提領6000元。
民政局表示，民眾採用ATM領現、郵局領現，或為特定對象直接入帳（如領有勞保年金、職保年金、國民年金、老農津貼、安置兒少、農民退休儲金、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國及眷屬、勞工退休金月退休金、身心障礙生活補助，和中低收入老人生活津貼者）及特定偏鄉造冊者（設籍屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等3鄉民眾）就無需線上登記。
民政局說明，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會打電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙；如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線。