拉布拉多把自己當人？每天「牽秋田逛街」勤溜狗 網笑噴
誰說只有人類能遛狗！日本飼主近日分享自家兩隻愛犬的可愛互動，分別是10歲的拉布拉多「奧丁（オーディン）」和2歲的秋田犬「伊之助（猪之助）」，伊之助平日都視奧丁為哥哥，後來更是直接將自己的牽繩交到對方手上，讓同為狗狗的奧丁牽著自己去散步。
記者李惠婷/綜合報導
影片發布於2月底，飼主說明奧丁本身就是個會自動尋路的孩子，某次機緣巧合下誤牽了伊之助的狗繩，往後牠便食髓知味，愛上這種帶領另一隻狗的優越感，之後的散步時間中，都變成由奧丁牽著伊之助走路，彷彿主人在這段關係中僅是個不重要的第三者，只能在旁邊看著愛狗牽著另一隻愛狗，默默守護。
這影片讓網友忍不住爆笑，留言「有一天，這隻狗開始帶牠的主人出去散步」、「兩個好朋友，真是太可愛了」、「牠在做和蠟筆小新小白一樣的事」、「不僅是人工智能變得更聰明了，狗也是」，不過有民眾提醒飼主要注意狗狗安全「兩人全速奔跑的話，就追不上了」、「我同意這樣很可愛，但這樣的行為在日本的某些地方是會被罰款的」。
※【NOWnews 今日新聞】寵毛星球提醒您：帶愛寵出門請使用牽繩，據《臺北市動物保護自治條例》第十條所述，寵物飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施。未採取適當措施防護之寵物，得由動保處保護送交動物收容處所或指定之場所，並處新台幣2千至1萬元罰鍰。