蝦皮購物3598次奪冠！食藥署公布名單　10大違規廣告曝光

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而在入口網站部分，根據食藥署統計，十大違規平台榜首為違規3598次的蝦皮購物，再來依序是露天拍賣、PChome 商店街、Facebook、Instagram、momo購物網、Yahoo!奇摩拍賣、PChome24h 購物、松果購物網與樂天市場，其中以蝦皮購物違規3598次高居榜首。
食藥署也公開十大違規廣告，分別為「日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊」、「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」、「陽明生醫一家人益生菌S」、「日本森下仁丹晶球長益菌」、「A.H.A強股配方」、「百力能專利核糖膠囊EX PLUS」、「台鹽專利黑魔髮健康還原黑洗髮露」、「Dr.穆拉德靈活固步立PLUS強效膠囊」、「台鹽生技超激S植纖飲」及「【RELIVE】西班牙藏紅花護緊神方」等產品。
食藥署說明，上述產品廣告內容大多涉及療效及生理功能，均已違反相關規定並依法裁處，其中「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」產品，廣告誆稱為「能有效改善心血管疾病、告別疾病」等誇張療效，累計開罰198萬。
另，統計111年度全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計6,889件，罰鍰金額達2億5,860萬元。食藥署持續與地方衛生機關合作，加強稽查違規廣告，以維護國人健康及有效淨化閱聽環境。
食品廣告依食品安全衛生管理法第28條規定，倘涉及不實、誇張或易生誤解，可處新臺幣(下同)4萬元以上400萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰；化粧品廣告則依化粧品衛生安全管理法第10條規定，倘涉及虛偽或誇大，可處4萬元以上20萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。
食藥署呼籲，凡是廣告內容太神奇、太吸引人的，務必提高警覺，聰明判斷產品資訊，尤其是宣稱具有療效的廣告內容更勿輕信、勿衝動購買，以免花錢受騙！如發現身體不適的情形，應尋求正規之醫療管道就醫；如有用藥需求，請諮詢藥師。如有發現疑似違規之廣告，可撥打全國食品安全專線1919，提出檢舉。