水情拉警報！中部轉提醒綠燈　高雄轉減量供水橙燈

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去（2022）年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低，如今就連中部水情也引人擔憂。截至今日上午11時，全台各地水庫情形以曾文水庫水量最低，僅剩11.2%，霧社水庫、石岡壩、白河水庫水量不到兩成，仁義潭水庫蓄水量也僅剩26.9%，新山、寶山、明德、湖山、蘭潭、南化水庫也跌破四成以下，就連德基水庫也僅剩不到6成。
目前台南地區已調整為「減量供水」橙燈，嘉義、高雄地區為「減壓供水」黃燈，為因應後續降雨不確定性，經會中研商決定即日起新竹、苗栗及台中地區，包含北彰化，轉為水情提醒的「綠燈」，在不影響民眾生活用水原則下，實施精準節水措施，夜間離峰時段 11時至隔日早上5時實施減壓供水，有「類黃燈」的概念，比「黃燈」實施減壓供水的時間少兩小時，盼能提前達成節水效果，並由國科會、工業局及相關縣市政府加強辅導園區廠商以總量管制節水5%為目標。
至於高雄地區則因高屏溪川流量變化大，故將於3月30日起轉為「減量供水」橙燈，並加強管控，針對每月用水1000度以上的公用水戶，加強輔導，未能落實節水目標的公用水戶，優先辦理水表鉛封的作業。
因應未來降兩不確定性，經濟部水利署及台水除了已備妥抗早井、伏流水等抗早水源外，已再進一步提升南部及新竹抗旱韌性，如移動式RO淨水設備、建築工地地下水可供淨化使用及緊急移動式海淡機組等，上述工作經由今日會議盤點後，顯示施作進度超前，原本計畫進度是盼能在4月30日之前增加13.6萬噸的水量也能提前順利達標。