經典賽／肯定大谷翔平發揮更佳　Trout：他贏下第一回合

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「大谷翔平 VS Trout」的夢幻對決，在本屆賽事開打前就已經被炒得火熱，最終「最強二刀流」和「天下第一人」如願在場上交鋒，最終由前者取得這次的勝利。
賽後Trout在接受《今日美國》記者Bob Nightengale採訪時，展現他的運動家風度，作為這項運動最佳的代表人物之一，他承認大谷在今天比賽中是表現更好的選手，坦言：「他贏了第一回合(He won Round 1.)。」
本屆賽事大谷翔平發揮有如鬼神，投手身份登場3場，投9.2局僅被敲5安丟2分，送出11次三振，防禦率1.86，拿到2勝、1救援成功。打擊方面，出賽7場，共23打數敲出10安，包含4發二壘安打和1發全壘打，被保送10次保送，打擊三圍為.435/.606/.739，OPS為1.345，打回8分打點。獲選賽會MVP、最佳投手(之一)和最佳指定打擊。
而Trout雖然今天發揮不理想，但本屆賽事他7場敲8安、1轟、7打點，打擊率2成96，發揮也很夠水準，獲選賽會最佳中外野手。他此前就曾表示，經典賽是他打過最大舞台的賽事，也很享受其中，還透露自己下一屆仍有意願代表美國參賽。
「看是要我守左外野還是指定打擊，無論他們想要我做什麼，我都接受。」這就意味著大谷翔平和Trout只要身體健康，下一屆經典賽還有機會再次於國際賽上交手。
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