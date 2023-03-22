經典賽／日本3:2力克美國！7戰全勝3度奪冠　大谷翔平MVP

經典賽／肯定大谷翔平發揮更佳　Trout：他贏下第一回合

▲美國隊強打Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊強打Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

最好的棒球電影也莫過於此。大谷翔平和Mike Trout之間的投打對決，沒有辜負球迷們的期待，內容與本屆WBC經典賽冠軍戰相比有過之而無不及。雖然最終沒能帶領美國連霸，但Trout也享受其中，賽後受訪時還留下讓人玩味的一句話：「他(大谷)贏下了第一回合。」

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此役第9局，大谷翔平登板後援，兩出局後，他和Trout在場上對決，先用變化球走在前面，接著連飆4顆速球，然後在滿球數時，用一顆滑切球將其三振，也率領日本隊拿下冠軍。

「大谷翔平 VS Trout」的夢幻對決，在本屆賽事開打前就已經被炒得火熱，最終「最強二刀流」和「天下第一人」如願在場上交鋒，最終由前者取得這次的勝利。

賽後Trout在接受《今日美國》記者Bob Nightengale採訪時，展現他的運動家風度，作為這項運動最佳的代表人物之一，他承認大谷在今天比賽中是表現更好的選手，坦言：「他贏了第一回合(He won Round 1.)。」

本屆賽事大谷翔平發揮有如鬼神，投手身份登場3場，投9.2局僅被敲5安丟2分，送出11次三振，防禦率1.86，拿到2勝、1救援成功。打擊方面，出賽7場，共23打數敲出10安，包含4發二壘安打和1發全壘打，被保送10次保送，打擊三圍為.435/.606/.739，OPS為1.345，打回8分打點。獲選賽會MVP、最佳投手(之一)和最佳指定打擊。

而Trout雖然今天發揮不理想，但本屆賽事他7場敲8安、1轟、7打點，打擊率2成96，發揮也很夠水準，獲選賽會最佳中外野手。他此前就曾表示，經典賽是他打過最大舞台的賽事，也很享受其中，還透露自己下一屆仍有意願代表美國參賽。

「看是要我守左外野還是指定打擊，無論他們想要我做什麼，我都接受。」這就意味著大谷翔平和Trout只要身體健康，下一屆經典賽還有機會再次於國際賽上交手。


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