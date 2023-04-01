一殯謝幕1／曾送別于右任、鄧麗君　鄰居細數愛恨糾葛

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一殯除了見證台北市的發展，也是許多政商名流的最後一站，新建完成時監察院院長于右任的公祭就在此舉辦，當時前總統蔣中正和夫人蔣宋美齡親臨現場致祭；一代巨星鄧麗君的公祭也在此舉行，當時三百多名中外記者聚集採訪，台港演藝圈人士都到場送別，周邊還有上萬歌迷聚集，算得上一殯的著名場景。從小在一殯旁長大的聖海宮宮主蔡春生回憶一殯旁的特殊狀況「如果有出殯場面大的，交通真的都是打結的，整個民權東路都塞住，根本不能走」。
除了政商名流，一殯交通方便、腹地大的優點同樣吸引黑道在這舉辦告別式，但對附近居民造成的困擾就不止是交通問題。行政里里長鄭春華細數黑道辦喪事，除了有上千黑衣人的大陣仗外，周邊巷弄還會出現道上兄弟24小時站崗的狀況「晚上他們不可能睡覺啊，抽煙吃檳榔喝酒，講話又大聲」，近期還有喪禮用的白舞獅成雙成對佔據巷道，附近居民雖然向他投訴但也敢怒不敢言。
實地走進一殯旁的巷弄，一樓的店家幾乎都是骨灰罐、會館等殯葬相關行業，不時傳出做法事的佛經聲，偶爾也會有法師搖鈴領著家屬移靈的場景，住在一殯旁10幾年的民眾回憶剛搬來時甚至聽誦經聽到失眠「剛搬來的時候晚上聽到念經，心裡當然毛毛的；路上遇到儀式場景就不要看、避開」。里長鄭春華說附近就算是老居民也忌諱碰上招魂儀式，遠遠看到就會繞道閃開，避免被沖煞到。
一殯衍生的喪葬活動，帶給居民的心理壓力和房價低迷等因素，要求一殯遷建的呼聲持續不斷，除了在地里長強力推動拆除進度並發起里民連署，周邊公寓外也掛出「堅決反對殯葬業者進駐」的三層樓長布條，都可見一般居民和殯葬業者的關係緊繃，不過也有殯葬業者不滿「講句難聽的，你當初要來這邊的時候就應該知道隔壁是殯儀館」。
跟一殯僅有一牆之隔的聖海宮，宮主蔡春生認為居民早已習慣殯儀館的生態，感到害怕的時候不多，小時候同學還會在晚間到殯儀館辦「試膽大會」，不過蔡春生還是有身為「資深居民」都感到恐怖的時間點。他回想從前以土葬為主的時代，是需要停棺等好日子下葬「然後棺木就好像恐怖片一樣一具一具排在殯儀館裡，看到棺木是沒什麽，最主要是棺木上面有相片，你知道這個人長什麽樣，然後整排這樣子，所以說那時候看起來就好像恐怖片一樣」。另一個讓他印象深刻的是某次空難罹難者遺骸送進一殯後的場景「因為那時候有的頭、腳都沒有了，遺骸排在走廊裡面，家屬要去認屍的時候，那場面真的很淒涼也很恐怖，看著真的很難受」。
一殯周邊除了淒涼或令人害怕的回憶外，也有屬於殯儀館周邊的奇特風景。跟著一殯一起長大的殯葬業二代小冬瓜郭憲鴻，回想小時候除了被告誡路上的錢或紅包不要亂撿外，有時候也會看到雞鴨趴趴走的違和場景，郭憲鴻說明如果一年內家中有親人接連過世，民俗上會做「祭空棺」，要有活鴨活雞做象徵性的儀式，「早期有業者比較懶惰，雞鴨懶得帶走直接就地放生，所以我們在路上走的時候就常會看到有雞或鴨在路上逛街」，可說是專屬一殯鄰居的奇聞軼事。
隨著時代變遷，殯葬業擺脫以往草莽的負面形象，走上體面、專業的品牌化經營，一殯在居民的抗議和檢舉下，也從2018年停止現場焚燒金紙，更發文規定夜間禁止業者使用擴音器誦經，一殯後方的建國北路三段22巷加裝照明，改善周邊給人「黑漆漆」的恐怖印象，一殯雖然仍是嫌惡設施，但對居民來說已經不再是「惡鄰居」。