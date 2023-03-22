台版黑暗榮耀？中市高中生同學上網公開霸凌師長名單

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學生們在網路透露，師長認為甲生（化名）行為偏差，一直想把他趕出學校「行為偏差你們用什麼方法矯正」、「一把年紀了可不可以請你們承認錯誤」、「摧殘多少學生你才願意？學生無法選擇老師，那請你做好為人師表的榜樣，不應用過於偏激的方式令人走上絕路」。
還有學生批評學校教官室、學務處猶如東廠一般，「之前犯過錯就可以違法搜身是不是？誣賴他偷錢就可以是不是？」「明明學生沒犯錯，強制逼迫學生寫檢討報告書，寫完還不給離開，硬要更改成學校想要的樣子」、「沒證據說人家偷東西，在那邊誣賴人家，還說要送少年法庭勒，被嗆到說不出話就直接走掉。」
同學指出，甲生多次透露，師長不斷威逼造成他失眠甚至出現憂鬱症狀，一位同學感嘆「小時候的優秀，成了長大逼你的藉口」，並形容他「真的太出格了，好像是你的掩蓋方式，師長也只把你當問題兒童……甚至還有逼你承認罪行的，這是否都是你心裡垃圾呢？沒有倒掉，就這樣讓它們把你壓垮。」最後選擇用激烈方式，離開對他不友善的世界。
人本教育基金會主任曾芳苑表示，除了同學們提供的資訊，人本也在甲生的IG裡獲得不少證據。目前知道的迫害行為，包括該校學務主任、主任教官、2 位教官及 2 位校安在去年10月至今年1月間，密集對甲生公開且非法搜身、搜書包、栽贓各項罪名等行為，企圖迫使甲生休學。
她說，所長集體在學校裡找到一個對象來殺雞儆猴，警惕其他小孩不能輕舉妄動，斷了這孩子的所有援救資源，最後走上絕路。「一個孩子死了，難道我們不需要仔細了解追究『發生了甚麼事嗎？』這個追究為得是了解『我們可以做什麼』，而能預防未來的悲劇。尤其這個案子裡，教育體系特別不能置身事外。」
台中市教育局主任秘書郭明洲強調，教育局高度重視此案，將從嚴究辦決不寬貸，絕對沒有將此案歸咎學生家庭因素或個人行為。10日會議決議籌組調查小組進行調查、19日召開線上會議，預計27日起約訪相關人員。
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