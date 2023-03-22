普發6000「登記入帳」今開跑！線上申請4步驟一次看懂

黨員座談會檢討何志偉挨告？里長盼賴清德主持公道

▲大同區建功里長周志賢表示，先前在黨員座談會提及立委何志偉家族在中國特權開銀行卻遭對方提告，今日來遞交陳情書盼黨主席賴清德主持公道。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.22）
▲大同區建功里長周志賢表示，先前在黨員座談會提及立委何志偉家族在中國特權開銀行卻遭對方提告，今日來遞交陳情書盼黨主席賴清德主持公道。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.22）

記者陳威叡／台北報導

民進黨籍、現任大同區建功里長周志賢今（22）日與妻子前往黨中央，受訪時表示，自己代表民進黨參選連任8屆里長，在地方服務近30年時間，未料在本月初出席黨主席賴清德舉辦的黨員座談會中，直言立委何志偉家族在中國特權開銀行是紅頂商人，卻遭何志偉以刑事與民事提告求償，今日特別前來遞交陳情書，希望賴清德能夠主持公道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周志賢說，自己代表民進黨參選8屆里長，在地方服務近30年的時間，在黨員座談會中為了民進黨好，大家共同找出問題，提出不同的聲音，未料在黨員座談會的發言竟然被告，遭何志偉提告刑事與民事求償，如此一來以後基層怎敢有其他聲音，因此今日特別來黨中央遞交陳情書，希望黨主席賴清德主持公道，「我們只是小小的力量，他們（何志偉）家族這麼大！」

有媒體問是否挺力挺何志偉選連任，周志賢先是說「我頭殼壞去嗎？」但若是何志偉通過初選，自己身為民進黨員，當然還是要支持黨所提名的人選。

對此何志偉說，感謝昨天有過半里長陪同他前往登記參選立委初選，過去他在基層努力，大家不僅有革命情感，有些人甚至是看著他長大，但有人支持也一定會有不同的聲音，各式各樣的聲音都尊重。對於提告一事，何志偉則回應自己並不清楚。

王世堅登記初選挑戰　何志偉：尊重每個人生涯規劃

今日廣場》張宇／機關算盡太聰明，何志偉盡失民心！

王世堅20日登記參選立委　將上演「堅偉對決」挑戰何志偉

喊話蔣萬安若重視228　何志偉：恢復日常導覽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀