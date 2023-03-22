黨員座談會檢討何志偉挨告？里長盼賴清德主持公道

民進黨籍、現任大同區建功里長周志賢今（22）日與妻子前往黨中央，受訪時表示，自己代表民進黨參選連任8屆里長，在地方服務近30年時間，未料在本月初出席黨主席賴清德舉辦的黨員座談會中，直言立委何志偉家族在中國特權開銀行是紅頂商人，卻遭何志偉以刑事與民事提告求償，今日特別前來遞交陳情書，希望賴清德能夠主持公道。
記者陳威叡／台北報導
周志賢說，自己代表民進黨參選8屆里長，在地方服務近30年的時間，在黨員座談會中為了民進黨好，大家共同找出問題，提出不同的聲音，未料在黨員座談會的發言竟然被告，遭何志偉提告刑事與民事求償，如此一來以後基層怎敢有其他聲音，因此今日特別來黨中央遞交陳情書，希望黨主席賴清德主持公道，「我們只是小小的力量，他們（何志偉）家族這麼大！」
有媒體問是否挺力挺何志偉選連任，周志賢先是說「我頭殼壞去嗎？」但若是何志偉通過初選，自己身為民進黨員，當然還是要支持黨所提名的人選。
對此何志偉說，感謝昨天有過半里長陪同他前往登記參選立委初選，過去他在基層努力，大家不僅有革命情感，有些人甚至是看著他長大，但有人支持也一定會有不同的聲音，各式各樣的聲音都尊重。對於提告一事，何志偉則回應自己並不清楚。