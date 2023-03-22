班艾佛列克《AIR》自導自演 Air Jordan誕生改寫體壇
由班艾佛列克執導、麥特戴蒙主演的最新作品《AIR》，描述當年仍是菜鳥球員的麥可喬丹，和Nike成立不久的籃球部門合作，共同憑著球鞋經典款「Air Jordan」改寫體育世界及流行文化。《AIR》日前在西南偏南電影節舉辦首映，映後獲好評，外媒不僅大讚片中演員演技，更表示該片是「在電影院獲得的最佳體驗之一」、「目前為止年度最佳電影」。
記者黃雅琪/綜合報導
導演班艾佛列克表示，《AIR》並不是關於麥可喬丹的故事，而是描述麥可喬丹在踏上NBA賽場之前，他的母親迪洛絲喬丹（薇拉戴維絲飾演）預見他的未來及身為運動員的價值，如何徹底改變體育界的行銷手法，迪洛絲喬丹才是故事的核心人物，薇拉戴維絲曾以「心靈圍籬」拿下奧斯卡最佳女配角，當初班艾佛列克要拍攝這段故事，與「籃球之神」麥可喬登接洽時，麥可便要求希望能由薇拉戴維絲演出母親，果然成功加持。
《AIR》劇情描述，40年前Nike剛成立不久的籃球部門，一開始不被各方看好陷入經營困境，但那一切都是從某個人宏偉遠大的遠見、他率領的團隊百折不撓的意志力、一名女性堅定不移的信念與決心，以及一位出類拔萃的運動員才華開始。他們同心協力將一個看似普通的籃球鞋款，變成一個永遠流傳的經典鞋款「Air Jordan」。這不但改寫了運動界所有的規則，更創造了一個風靡全球，營業額高達數百億美元的產業。《AIR》4月3日、4日推出限量口碑場，4月5日正式上映。