小call婚後每月開銷至少7萬 疫情波及慘剩2通告
藝人小call與老公結婚5年，她負責家中主要開銷，一個月省吃儉用仍有6、7萬的固定支出。前幾年受到疫情影響，電視通告銳減，連帶影響她的收入，她說：「沒有收入很恐懼，當下也不知道該怎麼辦，在家裡只能跟老公對看。」好在她前幾年在新北市烏來買房，原本是要自住，後來因為婚後搬到婆家，把烏來房子賣掉賺了100多萬，也算傻人有傻福。
記者侯家瑜/綜合報導
小call說：「疫情最嚴重時，一個月只有2個通告，我原本以為一個月大概支出4、5萬元而已，後來一記帳，才發現即便省吃儉用也要6、7萬元。」小call過去忙著在演藝圈生存，對於副業、投資並沒什麼涉略，也不敢貿然投資，只敢買儲蓄險。不過小call先前有請老公的表姐幫忙操作股票，雖然是讓別人操作，心情更緊張害怕，好在她投資6位數，目前都沒有賠錢。
有鑒於疫情影響，小call後來開始經營副業，自己做帶貨直播，但因為沒有團隊，所以非常辛苦，她無奈說：「沒下廣告就沒流量，沒流量，怎麼播怎麼氣餒。」好在去年她因為節目認識鑽電商的老闆，起先試用產品覺得品質不錯，開始推薦身旁親友購買，也在網路上推銷做團購，「之前有別的電商來邀約，不過觀察後發現，很多平台的商品獨特性不夠，打起商品戰會很辛苦，所以遲遲不敢加入，雖然羨慕其他藝人賺錢很開心，但也是要遇到對的人。」
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