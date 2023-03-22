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艾成弟弟艾翔心梗猝逝！背痛、胃痛是警訊　夏天更要注意

▲艾成逝世未滿一年，胞弟艾翔（圖右）證實於20日心肌梗塞逝世，享年僅40歲。（圖／民視提供）
▲艾成逝世未滿一年，胞弟艾翔（圖右）證實於20日心肌梗塞逝世，享年僅40歲。（圖／民視提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

馬來西亞歌手艾成去年8月墜樓身亡，逝世未滿一年，胞弟艾翔證實於20日心肌梗塞逝世，享年僅40歲，讓眾多粉絲感到相當震驚！對此，台大醫院心臟血管科醫師王宗道表示，雖然溫度增加會降低心梗發生機率，但天氣熱讓民眾容易把喘、冒冷汗、胸悶三大徵兆當作正常現象，還有難以聯想到的上腹痛、後背痛，實際上都是心臟不適的警訊，尤其心肌梗塞的黃金救治期僅有5分鐘，一般急性心肌梗塞死亡率更是高達50%，建議發生上述狀況時，就要提前尋求醫療協助，預防憾事發生。

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「心肌梗塞」就是供應心臟血流的冠狀動脈血管堵塞不通，血流減少，進而導致心臟周邊肌肉缺氧，無力運作的狀況，當發生時僅有黃金救治5分鐘，常常發生來不及送醫的憾事發生，建議若是日常有不適症狀的民眾就要特別注意。

心臟血管科醫師王宗道提醒，雖然溫度降低會讓心肌梗塞的機率發生，不過夏季卻反而容易忽視心臟發出的緊訊，像是活動時出現喘、冒冷汗、胸悶的症狀，其實就是高風險族群，千萬別漠視身體發出的求救訊號。

▲網友好奇提問，心肌梗塞如何自救，熱心的救護人員也分享自身經驗。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲難受的症狀出現在胃到下巴之間的「上腹疼痛」，或是左上臂內側、脊椎骨與肩頰骨交界處「背痛」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
王宗道近一步說明，若是突然胸悶、難受的症狀出現在胃到下巴之間的「上腹疼痛」，或是左上臂內側、脊椎骨與肩頰骨交界處「背痛」，就有高機率是心臟出現問題，疼痛部位大約像手掌般大小的範圍，可以排除特定小部位抽痛，若是加上不適症狀短暫休息後就能立刻減緩，那就更有機率是心臟、血管發出的警訊。

好日子診所李文祺醫師也曾提到，心肌梗塞不舒服的症狀不會有週期性，都是不定時出現直到血流完全堵住，就會突然倒下，甚至猝死，在急診室內最典型的症狀為左肩和後背痛，且食慾不好甚至會有點想吐。

實際上台灣十大死因之中，心肌梗塞高居第二名，過去是男性40歲以上、女性50歲以上就要注意，不過近期已經逐漸有年輕化的趨勢，男性從30歲開始就要注意心血管保健，可控制的危險因子包括抽菸、肥胖、腰圍太大、三高，不可控的有低溫、感冒剛痊癒等，都會讓心肌梗塞危機機率翻倍漲，提醒民眾即便夏季也要注意心血管健康，以免死神不知不覺靠近。

艾成墜樓身亡215天！驚傳40歲胞弟艾翔心肌梗塞逝世

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