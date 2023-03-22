艾成弟弟艾翔心梗猝逝！背痛、胃痛是警訊　夏天更要注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
心臟血管科醫師王宗道提醒，雖然溫度降低會讓心肌梗塞的機率發生，不過夏季卻反而容易忽視心臟發出的緊訊，像是活動時出現喘、冒冷汗、胸悶的症狀，其實就是高風險族群，千萬別漠視身體發出的求救訊號。
王宗道近一步說明，若是突然胸悶、難受的症狀出現在胃到下巴之間的「上腹疼痛」，或是左上臂內側、脊椎骨與肩頰骨交界處「背痛」，就有高機率是心臟出現問題，疼痛部位大約像手掌般大小的範圍，可以排除特定小部位抽痛，若是加上不適症狀短暫休息後就能立刻減緩，那就更有機率是心臟、血管發出的警訊。
好日子診所李文祺醫師也曾提到，心肌梗塞不舒服的症狀不會有週期性，都是不定時出現直到血流完全堵住，就會突然倒下，甚至猝死，在急診室內最典型的症狀為左肩和後背痛，且食慾不好甚至會有點想吐。
實際上台灣十大死因之中，心肌梗塞高居第二名，過去是男性40歲以上、女性50歲以上就要注意，不過近期已經逐漸有年輕化的趨勢，男性從30歲開始就要注意心血管保健，可控制的危險因子包括抽菸、肥胖、腰圍太大、三高，不可控的有低溫、感冒剛痊癒等，都會讓心肌梗塞危機機率翻倍漲，提醒民眾即便夏季也要注意心血管健康，以免死神不知不覺靠近。