國際觀光客續成長　誠品生活Q3進駐高雄義享天地

全球迎向復甦，誠品2023年也積極邁步向前，將開展逾10家店點。誠品生活預計今（2023）年第3季進駐高雄義享天地，開展結合誠品書店、誠品生活商場及文創平台expo等逾500坪的全新中型店點，相關營運內容陸續規畫中。誠品也提到，國境解封到訪誠品的國際觀光客持續攀升，像是誠品生活南西1月迄今外籍旅客消費已較去年同期成長3倍，整體人流增長近4成。
記者許家禎／台北報導
誠品指出，今年將開展逾10家店點，除了位於新店裕隆城1.9萬坪全新旗艦大店、台中七期7500坪獨棟大店將在下半年陸續開業，今年第三季也將進駐高雄義享天地開展逾500坪的中型店，即起封板裝修，提供北高雄民眾閱讀與探索生活的樂趣。另外，串聯誠品全通路線上下服務的社區創新店「誠品生活時光」也擴增6至10倍書量規模持續展店。
誠品表示，造訪誠品的國際觀光客人次自去年10月邊境解封後也持續攀升，在星馬香港旅客加持下，誠品生活南西1月迄今外籍旅客消費已較去年同期成長3倍，整體人流增長近4成。誠品生活松菸店1月至今業績表現亦較去年同期成長逾3成。
誠品指出，誠品目前於高雄地區有高雄大遠百店、駁二店、衛武營限定店，接下來全新進駐的義享天地位於北高雄地區，開業後期能提供在地讀者美好體驗。