薛仕凌嗜血挖新聞 《疫起》見證20年前「SARS封院真相」
近期有各種不同角色演出的薛仕凌，在與王柏傑、曾敬驊、項婕如等人共同演出的新電影《疫起》中，飾演為了挖掘無預警封院背後真相的獨家新聞，而千方百計住院的記者，看透人類在疫情面前的渺小，在正式預告中的一句台詞「這裡就像戰場一樣」，說明了院內所有人對於病毒感染擴散的未知恐懼，也道盡了因為恐懼，人與人之間產生的不信任、矛盾與排擠。
記者黃雅琪/綜合報導
從嗜血挖掘八卦到身處戰場第一線，薛仕凌說：「《疫起》的感動之處，在於大難當前時，封閉空間內的人性百態，不管是大愛或自私的展現，那種赤裸和直接，讓我對人性的好壞有一種不同層次的思考和感動。」而對於自己與角色之間的相似之處，薛仕凌則說：「金有中（角色名）對於追求報導的不畏恐懼讓我敬佩，而我的個性也的確願意為了追求真誠而無所畏懼！」
故事取材自20年前的SARS封院事件，除了從醫護人員與病患、家屬的角度來描述人性的掙扎，由薛仕凌飾演的金有中記者，以旁觀者的角度目睹一切發生，從民眾竊竊私語病毒的猖獗，到無預警封院的崩潰，醫院內充滿只想保護自己的自私人性，但也有願意勇敢面對守護病患的大愛，金有中都看在眼裡。《疫起》4月14日上映。