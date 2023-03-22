陳珮騏自律神經失調　休養1年「每天眼淚直飆」

陳珮騏搭檔王振復、苗可麗主演三立30周年八點檔《天道》，今（22）日於台中麗寶賽車場出席記者會，自《天之驕女》後休息1年，陳珮騏透露自己自律神經失調，針眼長1個禮拜好不了，眼皮一直跳，同時為了肩傷努力復健，她嘆：「復健這件事很辛苦，前8個月都不知道有沒有效，每天撕裂筋膜，痛到眼淚直飆，但是後面好9成了，我有一種成就感。」她不擔心身體狀況影響拍攝，直呼：「答應了就全力以赴。」
記者羅凌筠/台中報導
首次和王振復搭檔，陳珮騏說：「新貨我滿意，有時候要吃別的口味。」不過另一個男主角謝承均，也被觀眾敲碗和陳珮騏組CP，陳珮騏大笑自嘲：「我的角色有從一而終過嗎？」接著留伏筆：「請不要認真敲碗仔哥，我有別的想試試看，現在都喜歡30歲以下的，可以跟李睿紳姊弟戀啊。」雖然她的八點檔男伴很百搭，但現實生活中，陳珮騏自認感情交白卷，直呼：「我期待戀愛欸，空窗很久了。」
王振復20年前參加過慈善賽車比賽，在台中坐上賽車打1檔，瞬間又回到年少時代的感覺，以前他開車貪快，1個月狂吃6張紅單，被媽媽教訓之後改掉壞習慣，大6歲的苗可麗在戲裡演他的媽媽，她對王振復賽道飆車的英姿很捧場，她笑說：「光聽引擎聲就很興奮，從車裡下來的人是王振復又更加分，要多少財產我都給。」
《天道》首集就赴泰國拍攝，在劇情內容與製作規格提升之外，更有許多大場面的內容，其中一場賽車大戲，與全台最高規的「麗寶國際賽車場」合作，是國內唯一獲得國際汽車聯盟FIA認證的賽車場，場內可以舉辦高端超跑、GT房車、重機等國際賽事，而演員陣容集結苗可麗、謝承均、曾智希、GINO、王振復、陳珮騏、星卉、江國賓、岳虹、陳謙文、黃瑄、林萱瑜、張銘杰、王耿豪、況明潔、林秀玲、陳霆、林健寰、華千涵、黃玉榮、林昀希、盧彥澤，將再創一波復仇經典。