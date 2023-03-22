汪小菲張蘭指控外遇！具俊曄揭真相「抱起大S拍頭安慰」
大S（徐熙媛）老公具俊曄接下醫美代言，今（22日）舉辦記者會，他對於老婆和前夫汪小菲、前婆婆張蘭的相關提問，來者不拒一一回答，更透露大S當時非常委屈，為了支撐老婆，自己不敢露出低潮情緒，具俊曄帥氣的說：「我跟熙媛約定好，要一輩子守護她！」並透露安慰大S的方式，就是抱抱她、拍拍她，心疼老婆溢於言表。
記者陳雅蘭/台北報導
大S日前飽受汪小菲、張蘭的外遇指控，具俊曄表示他不會因此受影響，並嚴肅的說：「我不太受『假新聞』的影響，不會因為這些就動搖，我相信的事情只有一件，真相只有一個，真實的事終究會讓大家知道。」
至於老婆受委屈，具俊曄都怎麼安慰對方？他說：「我自己心情低落，我也怕我影響到熙媛，所以我想當在她背後支持她、撐住她的角色，我跟熙媛約好了，我要一輩子守護她，『我來台灣就是一輩子支持她的』！」具俊曄還透露，他安慰老婆的方式，就是把她擁入懷中，抱住她並拍拍她的頭。
具俊曄跟大S結婚滿1週年，他透露跟老婆有互送裙子、絲巾，以及開香檳簡單慶祝，表示：「這一年來，我越來越愛他，不好意思，我真的是越來越愛她！」具俊曄因為數度公然放閃到不好意思，頻頻跟媒體致歉，模樣相當逗趣。