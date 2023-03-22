求復合被打槍！新北莽男突掏刀恐嚇 意外劃傷前女友遭逮
新北市一名王姓男子（35歲），為挽回與陳姓女友（39歲）的感情，遂於今（22）日清晨6時許，持刀跑到陳女工作的加油站求復合，不料被當場拒絕後，王男竟惱羞成怒，掏出水果刀試圖恐嚇對方，結果卻在過程中意外劃傷陳女，導致其左手臂、右手指、胸口等處受有撕裂傷，所幸警方及時趕抵將人逮捕，才沒有造成不可挽回的悲劇。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，2人去年相識後，情投意合進一步交往，但近日感情卻出現裂痕，陳女提出分手後讓王男無法接受，數次企圖挽回皆以失敗告終，因此王男掌握陳女上班日後，便於今晨6時許，趕往對方工作的加油站談判。
王男一見到陳女隨即提出複合要求，沒想到被拒後竟情緒失控，從背包中拿出預藏的水果刀，打算藉以恐嚇陳女，但卻在過程中意外劃傷對方，其他同事見狀，嚇得連忙報案求救，警方趕抵現場，迅速將揮刀的王男逮捕，同時協助陳女送醫，經救治後無生命危險，全案將依傷害罪嫌移送法辦。
※【NOWnews 今日新聞
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