經典賽／日本奪冠與2009年「神奇巧合」！球迷讚完美傳承
2023年世界棒球經典賽(WBC)冠軍賽，最終由日本以3:2勝出，睽違14年再度奪冠，更有球迷發現，2009年那屆與本屆日本奪冠出現了「1大巧合」，讓不少球迷盛讚是世代完美傳承！
記者潘毅/綜合報導
本屆日本隊以全勝之姿成為WBC冠軍，過程甚至比漫畫劇情還誇張且精彩。本屆大谷翔平9局上登板化身終結者，最後一個打席，使用滑球三振掉天使隊上的老大哥神鱒(Mike Trout)。
就有球迷不禁回想起14年前，2009年的經典賽，當時冠軍賽是日本對上韓國，最後日本由達比修有上陣關門，最後一球也是用了滑球三振解決打者。
這巧合也讓不少球迷大讚「完美的世代交替，」、「都是犀利的滑球」、「達比修的滑球，略勝一籌」、「下一屆大家都知道，日本最後一球都會用滑球了」、「達爾的滑球軌跡有夠誇張，滑到都快變曲球了」、「棒球大聯盟有教，最後一顆是直球的話，一定出事」。
本屆日本隊星度依舊相當豪華，不過2009年當時的奪冠班底中，僅剩達比修有仍在武士隊陣中，因此他也扮演起老大哥的角色，激勵這群新生代武士，更成功完成世代傳承的重任，讓日本贏下WBC，重返世界第一。