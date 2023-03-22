寇乃馨直播400場月吸2億 開班授課「高額學費曝光」
有活動女王之稱的寇乃馨，曾經連續多年稱霸活動主持界，能模仿又會演講，日前又斜槓新身分，在台北首度開班「直播實戰課」。事實上，寇乃馨近2年在大陸直播平台耕耘，直播了近400場，這次開班學費也不便宜，每人要價8萬8千8百元。
記者侯家瑜/綜合報導
寇乃馨近2年在大陸直播平台努力有成，直播了近400場，帶貨業績蒸蒸日上，一路創造出最高峰，月營業額破2億業績，她這次決心回饋台灣家鄉，毫不保留地把過去在大陸各大網路平台闖蕩直播的心法，從零到起飛的「流量變現」密碼，全部解密傳授。在毫無公開宣傳下，本來因場地位置只限60個名額，不料瞬間搶爆，報名直衝近100人，還得費心審核，一一勸退超額者，報名上課的學生更是冠蓋雲集，包含知名媒體集團營運長、著名旅遊網董事長、自媒體學院院長、台灣30年護膚品牌大佬，連鎖醫美集團的高層，還有留美律師、理財專家，甚至還有得過金曲獎創作歌手等。
回憶直播甘苦，寇乃馨坦言第一次直播時僅有15個人上線觀看，但她忍住眼淚不氣餒、努力每天開播5小時以上，日日夜夜持續播，逐漸找到流量密碼，也破解了平台演算法，她的粉絲越來越多，最高衝上場觀人數超過百萬人、單場創下千萬成交業績，成為明星直播帶貨女王，她說：「這些都是滴滴血淚的數百場直播實戰，我敢說台灣應該很難找到其他明星，比我更有兩岸直播經驗來。」
有趣的是，寇乃馨多年來一向崇拜老公黃國倫並伺候周到，這次可是女人翻身，只見寇乃馨風光十足擔當明星導師，而老公黃國倫則乖乖上演溫馨接送情，戴上口罩全天守候，「隱姓埋名」低調化身接送司機，被許多同學們發現補獲「野生明星師丈」，紛紛要求合照，黃國倫竟堅絕抵抗不脫口罩，他求饒：「我老婆有交代，這是她的主場，我今天不能合照。」寇乃馨笑說:「我的學生們都說，女人當自強，她們也要努力成為值得讓男人在車上等候的女人。」