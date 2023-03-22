經典賽／日本3:2力克美國！7戰全勝3度奪冠　大谷翔平MVP

經典賽／最糗鏡頭盤點！網刷一排他最慘　大勝吉田跨欄跌

▲2023經典賽韓國3/9對上澳洲，姜白虎7局下半敲出二壘安打，但卻在慶祝時腳離開壘包，結果慘遭對手觸殺，公認是本屆最糗鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023經典賽韓國3/9對上澳洲，姜白虎7局下半敲出二壘安打，但卻在慶祝時腳離開壘包，結果慘遭對手觸殺，公認是本屆最糗鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）在今（22）日落幕，隨著大谷平翔關門三振「神鱒」奪冠劃下句點。網友在PTT發問「這屆WBC最佳好『糗』是哪個？」眾人秒刷一排「白虎」、「那隻一腳送全隊回家的虎」，大勝「吉田the跨」。《NOWnews今日新聞》整理2023 WBC經典賽2大最糗鏡頭。

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📌吉田the跨
演出者：日本隊吉田正尚
2023 WBC經典賽的「打點王」吉田政上在今（22）日本隊奪冠瞬間，他激動地想立刻衝出休息室與隊友慶祝，沒想到當其他隊友都成功跨出護欄時，吉田正尚卻一個重心不穩，被護欄絆倒在地，落地後的他還順勢翻滾一圈，起身後再跑向投手丘，畫面一曝光就被瘋傳。

▲日本隊第四棒吉田正尚在大谷翔平投出致勝球後，意外從休息室跌入場內。（圖／截取自推特）
▲日本隊第四棒吉田正尚在大谷翔平投出致勝球後，意外從休息室跌入場內。（圖／截取自推特）
📌白虎下壘包
演出者：韓國隊姜白虎
韓國3/9在世界棒球經典賽首戰爆冷以7比8敗給澳洲，7局下還發生安打上壘後慶祝過嗨「腳離壘」遭觸殺出局的低級失誤，當事人姜白虎瞬間爆紅，更有趣的是《灌籃高手》裡的櫻木花道在韓國也叫「姜白虎」

在這起經典賽後「最糗鏡頭」冠軍爭奪中，網友對「姜白虎」念念不忘，紛紛留言：「白虎哥第二，沒人敢當第一」、「辣個把自己排到跟冠軍一組把自己淘汰的那隊」、「一定是白虎啊！一腳淘汰韓國隊的男人」。也有人為虎哥抱屈，「其實他有點可憐啦 如果不是投手太垃圾 丟那個壘包也沒差」。

▲2023經典賽韓國3/9對上澳洲，姜白虎7局下半敲出二壘安打，但卻在慶祝時腳離開壘包，結果慘遭對手觸殺。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023經典賽韓國3/9對上澳洲，姜白虎7局下半敲出二壘安打，但卻在慶祝時腳離開壘包，結果慘遭對手觸殺。（圖／美聯社／達志影像）
▲姜白虎「腳離壘」遭觸殺出局時，澳洲教頭在場邊露出謎樣微笑。（圖／翻攝自PTT）
▲姜白虎「腳離壘」遭觸殺出局時，澳洲教頭在場邊露出謎樣微笑。（圖／翻攝自PTT）
其實，韓國隊選手姜白虎「腳離壘」遭觸殺出局，荷蘭籍的美國大聯盟球星普羅法（Jurickson Profar）也曾在2017年替母國荷蘭征戰波多黎克時發生。當時普洛法在首局二壘有人擊出安打，雖然跑者沒能回壘得分，他仍轉身想和休息室隊友慶祝，卻忘記對方捕手是8屆金手套的莫里納（Yadier Molina），一個閃神，發現自己在距離壘包半步之隔遭觸殺，臉色當場跨下來，回休息室還怒槌頭盔，被封當年WBC最經典畫面之一。

▲荷蘭籍MLB球星普羅法（Jurickson Profar）在2017經典賽中，代表荷蘭出征波多黎各時，也曾因隊友擊出安打，他過嗨「腳離壘」而遭觸殺出局。（圖／翻攝自推特@107wins）
▲荷蘭籍MLB球星普羅法（Jurickson Profar）在2017經典賽中，代表荷蘭出征波多黎各時，也曾因隊友擊出安打，他過嗨「腳離壘」而遭觸殺出局。（圖／翻攝自推特@107wins）
▲普羅法（Jurickson Profar，中後者）遭觸殺瞬間似乎還沒回過神，畫面中觸殺他的波多黎各球員和裁判3人的表情都很有戲。（圖／翻攝自推特@107wins）
▲普羅法（Jurickson Profar，中後者）遭觸殺瞬間似乎還沒回過神，畫面中觸殺他的波多黎各球員和裁判3人的表情都很有戲。（圖／翻攝自推特@107wins）

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