侯友宜應提前表態選2024？藍委籲黨中央：回應支持者心聲

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侯友宜代表國民黨參選2024總統似乎已成定局，傳藍營基層盼侯友宜盡早出面承擔大任。游毓蘭今接受《NOWnews今日新聞》採訪直言，這是一個好現象，黨決議使用徵召方式，不只是他個人也是許多國民黨立委共同希望，「但到底何時徵召？或何時明朗化？快慢調節應由黨中央決定。」
游毓蘭表示，侯友宜現在態度很清楚，「只要黨徵召他，承擔什麼責任，他都全力以赴，這是一個好結果」。游毓蘭也提醒，現在國民黨於各個民調上，不管對侯友宜個人或國民黨的好感度都逐漸滑落，代表藍營支持者久候不耐，認為缺乏一個明確方向與對象，逐漸開始失去信心，他呼籲黨中央應該面對，並盡速回應支持者心聲。
李德維受訪則說，方法已經確定，但應給黨中央時間做民調當作依據。他評估「最快5月多應該就會有結果」，至於侯友宜是否要提早表態，則需要黨中央與侯友宜商量。
此外，李德維也表示，藍營現除侯友宜外，並沒有其他潛在人選，而鴻海創辦人郭台銘有黨籍等問題要處理，現在也看不到黨內支持郭台銘的人。他認為，侯友宜要出來需先將所有東西都準備好，包含為什麼是徵召侯友宜？還有郭的問題也要先擺平，應處理好再出來。
國民黨立委、文傳會主委洪孟楷受訪認為，距離明年1月13日選舉，還有約8個月的時間，國民黨有既定步驟，立委與總統都會雙軌並行，立委3個階段最晚6月18日做出全部提名，盼立委3階段提名作業完成前，徵召人選也會出爐，過程中也會整合尋求所有在野力量與支持，最強母雞一定會出來。
針對國民黨民調出現支持度下滑趨勢，洪孟楷指出，民調高低代表人民對國民黨的期待，但他們的選戰策略與步驟是具備的，今天通過徵召辦法，也是讓所有支持者了解藍營未來走向。
洪孟楷直言，有觀察到網路上與大家反應回饋都是正面的，代表他們確定了一個方向，「未來2個月內一定會有具體進度進行」，立委與總統選舉都會用最強人選，來回應所有民眾的期待。