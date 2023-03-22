有種友情叫何超儀、楊紫瓊！大馬首映「超大咖」驚喜現身
由港星何超儀主演、監製的好萊塢電影《Edge Of The World》，最近在馬來西亞近50家影城上映，她特地飛到當地的砂拉越、吉隆坡及檳城，展開一連串的巡迴宣傳。所到之處受到各地政府、團體及影迷禮遇，更驚喜的是奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍也到場站台，令她感動不已。
記者黃雅琪/綜合報導
奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍，也出現在吉隆坡的首映會站台，楊紫瓊欣賞何超儀的才華，多次在好萊塢為她牽線，兩人不只在好萊塢是同一個經紀公司，感情也好到家人都彼此認識。此次楊媽媽在得知她的好萊塢電影要在吉隆坡首映之後，專程從家鄉怡保坐車到吉隆坡看片，來回車程4小時，她一見到楊媽媽感動不已，立刻送上感恩的大擁抱。
譚慧珍力挺何超儀說：「妳的電影一定支持的，妳的努力我們都有看見！」她則是當面向喜楊媽媽恭喜楊紫瓊拿下多座影后大獎，楊媽媽告訴她準備在怡保老家為楊紫瓊盛大舉辦慶功宴，並邀請她來參加派對，她打趣笑回：「那我可以游泳嗎？」沒想到楊媽媽認真回答：「可以，我們那裡有泳池！」笑翻全場，也足見兩家人感情的深厚。
《Edge of the World》以19世紀英國著名探險家詹姆斯布魯克的事蹟為故事藍本，講述他帶領馬來西亞的原住民脫離蠻夷，走出英國的殖民統治進入文明之路。金球獎影帝強納森萊斯梅爾在片中飾演男主角，何超儀則在片中飾演他的前女友、天地會女首領。