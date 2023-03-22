蘋果iOS 16.4將大更新！新功能讚翻：「相簿爆容量」有救

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在iOS 15版本時有「電話降噪」功能，開啟此功能後，可以自動降低周圍噪音，提升通話品質達到聲音更清晰的效果，但僅限於使用網路通話，像是LINE、Face Time視訊，行動通話卻沒有支援，待升級到iOS 16.4版本後，當有人來電時也能進行降噪通話，大幅提高通話品質。使用方式為，行動電話接通後，接著在螢幕右邊由上往下滑可以開啟「控制中心」，點一下「麥克風模式」，再依照需求選擇即可
📍揪出「重複項目」
升級之後，系統會自動揪出相片內的重複相片，同時iCloud 共享相簿和影片同樣具有辨識能力，方便使用者能快速剔除相同的影像，釋放手機內的空間。
📍新增表情符號
內建的表情符號鍵盤升級後，將新增21個表情符號，包括有：粉紅/粉藍愛心、膜拜/阻擋手勢、動物類（水母、鵝、驢、駝鹿、黑鳥），以及物品類（長笛、鈴鼓、扇子）等。
📍Safari 網頁推播
蘋果自家的Safari 瀏覽器，更新後如果進入的網站有支援推播通知，就會自動跳出詢問是否要獲得該網站網頁的，如果同意，就能在未開啟網頁的情況下，就能即時收到該網站推送的最新消息，如果特別在意某些網站的文章，會是一個頗實用的新功能。