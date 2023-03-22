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蘋果iOS 16.4將大更新！新功能讚翻：「相簿爆容量」有救

▲iPhone用戶注意，iOS 16.4即將推送，在語音通話、相簿、表情符號上都有優化。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone用戶注意，iOS 16.4即將推送，在語音通話、相簿、表情符號上都有優化。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

美國蘋果公司將在近日推送iPhone最新版本iOS 16.4，目前已經釋出RC版(Release Candidate)，通常RC版和正式版的相差不大，依循之前版本推送的時間，RC版上線後大約一週後就會有正式版的亮相。《NOWnews今日新聞》率先整理4大實用性較高的更新重點，其中「語音隔離」不只有LINE可以使用，打行動電話也能啟用，預料可以大幅降低背景音的干擾，讓用戶專注於對話上。且升級後，系統能自動揪出重複相片，方便用戶快速釋放手機容量空間。

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📍行動通話「語音隔離」
在iOS 15版本時有「電話降噪」功能，開啟此功能後，可以自動降低周圍噪音，提升通話品質達到聲音更清晰的效果，但僅限於使用網路通話，像是LINE、Face Time視訊，行動通話卻沒有支援，待升級到iOS 16.4版本後，當有人來電時也能進行降噪通話，大幅提高通話品質。使用方式為，行動電話接通後，接著在螢幕右邊由上往下滑可以開啟「控制中心」，點一下「麥克風模式」，再依照需求選擇即可

📍揪出「重複項目」
升級之後，系統會自動揪出相片內的重複相片，同時iCloud 共享相簿和影片同樣具有辨識能力，方便使用者能快速剔除相同的影像，釋放手機內的空間。

📍新增表情符號
內建的表情符號鍵盤升級後，將新增21個表情符號，包括有：粉紅/粉藍愛心、膜拜/阻擋手勢、動物類（水母、鵝、驢、駝鹿、黑鳥），以及物品類（長笛、鈴鼓、扇子）等。

📍Safari 網頁推播
蘋果自家的Safari 瀏覽器，更新後如果進入的網站有支援推播通知，就會自動跳出詢問是否要獲得該網站網頁的，如果同意，就能在未開啟網頁的情況下，就能即時收到該網站推送的最新消息，如果特別在意某些網站的文章，會是一個頗實用的新功能。

▲「麥克風模式」下有3種模式，包含：標準、語音隔離、寬廣頻譜。(圖／記者周淑萍攝)
▲目前使用LINE也能啟動語音隔離功能，之後行動通話也能使用。(圖／記者周淑萍攝)

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