中國供應鏈被替代？這幾國GDP全面超車　世界工廠換人當

岸田與習近平同時出訪俄烏　專家分析：日本表態反擊中國

▲日本首相岸田文雄在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日本首相岸田文雄閃電出訪烏克蘭，並在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，這趟訪問事前保密到家，且正好與中國國家主席習近平出訪俄羅斯會見蒲亭撞期，習近平與蒲亭在莫斯科握手的同時，岸田文雄與澤倫斯基在基輔握手，有專家直指這是非常尖銳的對比，岸田此舉相當於發出強烈信號，俄烏戰爭不僅是歐洲或美國的事，亞洲也深深涉入其中，而岸田對烏克蘭展現出高度支持，更無異於對中國表態，若發起侵略行動，日本將會反擊。

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▲日本首相岸田文雄走訪基輔郊外的布查鎮（Bucha），向遇難者致哀。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄走訪基輔郊外的布查鎮（Bucha），向遇難者致哀。（圖／美聯社／達志影像）
岸田不僅與澤倫斯基會談，更走訪基輔郊外的布查鎮（Bucha），向遇難者致哀，並直言「對無辜平民慘遭屠殺的暴行感到憤怒」，表態日本會盡最大努力援助烏克蘭，以恢復和平，並允諾將提供烏克蘭無殺傷性的裝備及無償的能源支援，總計約5億美元（約新台幣152億元），岸田與澤倫斯基並宣布將日本與烏克蘭的關係提升為「特別全球夥伴關係」。

根據《半島電視台》報導，美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師波林（David Boling）認為，岸田出訪烏克蘭真正的訴求對象是中國，日本對烏克蘭的高度支持以及對遇害平民的致哀，等於是向中國發出信號，假如中國發起侵略，日本將會反擊。

岸田近期接連會見了韓國、德國和印度的領袖，圍堵中國是背後共同的主旋律，波林表示，無論岸田與習近平同天出訪俄烏是否為巧合，這都展現出日本和過去不同了，日本如今積極在地緣政治中發揮影響力，不再如同過去那般袖手旁觀。

▲中國國家主席習近平出訪俄國，並與俄羅斯總統蒲亭會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國駐日本大使伊曼紐爾認為，岸田與習同日出訪俄烏表現出兩種截然不同的夥伴關係，「岸田與自由站在一起，習與戰犯站在一起」。（圖／美聯社／達志影像）
根據《美聯社》報導，國際戰略研究所 （International Institute for Strategic Studies）的專家格林漢（Euan Graham）表示，岸田與習同日出訪俄烏是非常有針對性的訊號，表現出俄烏戰爭不僅是歐洲或大西洋的問題，亞洲所扮演的角色比外界以為的還要多。

美國駐日本大使伊曼紐爾 (Rahm Emanuel) 認為，岸田與習同日出訪俄烏表現出兩種截然不同的夥伴關係，「岸田與自由站在一起，習與戰犯站在一起」。

而對於岸田出訪烏克蘭，中國外交部則是指責讓緊張升高，中國外交部發言人汪文斌批評岸田，「希望日本能多做有利於局勢降溫的事，而不是相反」。

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