岸田與習近平同時出訪俄烏　專家分析：日本表態反擊中國

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根據《半島電視台》報導，美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師波林（David Boling）認為，岸田出訪烏克蘭真正的訴求對象是中國，日本對烏克蘭的高度支持以及對遇害平民的致哀，等於是向中國發出信號，假如中國發起侵略，日本將會反擊。
岸田近期接連會見了韓國、德國和印度的領袖，圍堵中國是背後共同的主旋律，波林表示，無論岸田與習近平同天出訪俄烏是否為巧合，這都展現出日本和過去不同了，日本如今積極在地緣政治中發揮影響力，不再如同過去那般袖手旁觀。
根據《美聯社》報導，國際戰略研究所 （International Institute for Strategic Studies）的專家格林漢（Euan Graham）表示，岸田與習同日出訪俄烏是非常有針對性的訊號，表現出俄烏戰爭不僅是歐洲或大西洋的問題，亞洲所扮演的角色比外界以為的還要多。
美國駐日本大使伊曼紐爾 (Rahm Emanuel) 認為，岸田與習同日出訪俄烏表現出兩種截然不同的夥伴關係，「岸田與自由站在一起，習與戰犯站在一起」。
而對於岸田出訪烏克蘭，中國外交部則是指責讓緊張升高，中國外交部發言人汪文斌批評岸田，「希望日本能多做有利於局勢降溫的事，而不是相反」。
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