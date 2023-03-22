具俊曄：我是大S的東西!「老婆永遠都對」買的臭豆腐很香
具俊曄接下醫美代言，今（22日）舉辦記者會，他透露事前有得到老婆大S（徐熙媛）的允許才敢接工作，「當然有討論過，我是熙媛的東西，做什麼事都要跟她講」。具俊曄還表示變帥的辦法，就是跟大S幸福度過每一天，更放閃說每天睡前，大S都會在他臉上塗東西，笑說：「但我不知道她都塗了什麼。」不過做完醫美後，大S覺得具俊曄變得更帥更年輕。
記者陳雅蘭/台北報導
具俊曄透露過年時，媽媽、姊姊有從韓國來台，跟徐家一起吃團圓飯，他說媽媽對待大S，就像徐媽對待自己一樣，「她（徐媽）把我當成兒子一樣對我，我媽媽也把她（大S）當成自己的女兒一樣對待」。
具俊曄跟大S結婚滿週年，覺得這一年來彼此越來越有默契，尤其是在追劇的時候，透露最近2人一起看了《黑暗榮耀》跟《浪漫速成班》。因為大S是演員出身，是否會鼓勵她回歸拍戲？具俊曄表示：「她想做什麼就去做。」坦言不管老婆做什麼決定，都會尊重並給予支持。
具俊曄訪談中不斷曬恩愛，透露雖然不會跟大S刻意穿情侶裝，但2人的穿衣風格很相似，「不知為何就是很像，我們出門很常在電梯裡自拍」。他還透露這一年在台適應好，笑說20年前來台吃臭豆腐時「真的超臭」，但是「她買的不臭耶，不知道是因為習慣台灣了，還是因為是老婆買的才不臭」。
不僅如此，具俊曄還表示這一年來跟大S從未吵過架，就算意見不合「我都是盡量配合熙媛」，並誇讚老婆最有魅力的地方就是笑容，而記者詢問大S做過最浪漫的事為何？具俊曄說：「想不出來，她平常對我非常好！」句句回答都不忘讚美老婆，相當寵溺。