國外旅遊大爆發！　出國備「五種藥」保平安

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慢性病用藥確認足夠、列清單 瘧疾及高山區備妥用藥臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師黃昱臻表示，首先，藥品準備取決於個人身體狀態及旅遊行程內容。本身有使用慢性病用藥或有需長期使用的藥品，要確保攜帶足夠藥量，為保險起見可以多帶幾天份；可將藥名、用法用量列成清單並註記藥品過敏史，當有購買藥品或是有就醫需求時，這份資料可做為參考。
要造訪瘧疾疫區，請醫師開立預防性抗生素，按醫囑服用；有登山、雪地活動等行程時，請醫師開立高山症用藥。
旅遊常備藥品五大類 內服外用皆不可少旅遊常備藥品可分為五大類：解熱鎮痛藥、抗組織胺、止暈藥、腸胃藥、外用藥。黃昱臻說明，解熱鎮痛藥用於治療頭痛、牙齒痛、關節痛、經痛等，還有退燒的功能。因溫差大造成流鼻水，或因接觸過敏原導致眼睛及皮膚搔癢，可使用抗組織胺緩解症狀。止暈藥需在搭乘交通工具前半小時至一小時服用，可能會有嗜睡的副作用。在公共衛生條件較落後的地區，飲食後要注意胃腸道的狀況。擔心蔬菜水果攝取過少導致解便困難，可以先準備便秘藥。止癢藥膏、優碘及外傷藥膏，可緩解傷口不適並減少感染。
特殊族群如兒童、懷孕婦女、洗腎病人，在準備旅遊用藥時，建議先由醫師評估身體狀況後再選擇藥品。
搭機藥物置放隨身行李 資訊可至疾管署網站查詢黃昱臻提醒，在搭飛機時，藥品可置於隨身行李，若有需冷藏藥品，請準備保冰袋和保冷劑。各國對旅客攜入藥品管理不同，特別是管制藥品及含鴉片成分藥品，請在入境他國前確認清楚。
旅遊醫學相關資訊，可至衛生福利部疾病管制署網站「國際旅遊處方箋」網頁查詢，也可至醫院的旅遊醫學門診諮詢。最後祝福旅途平安順利，緊急用藥備而不用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57129
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