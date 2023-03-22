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國外旅遊大爆發！　出國備「五種藥」保平安

國外旅遊大爆發！　出國備「五種藥」保平安
國外旅遊大爆發！　出國備「五種藥」保平安

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著全球COVID-19疫情趨緩，出入境及居家檢疫相關規定鬆綁，許多民眾開始規劃出國旅遊。旅途中可能會出現身體上的不舒服，而這些小症狀會打壞旅遊興致。

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慢性病用藥確認足夠、列清單　瘧疾及高山區備妥用藥

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師黃昱臻表示，首先，藥品準備取決於個人身體狀態及旅遊行程內容。本身有使用慢性病用藥或有需長期使用的藥品，要確保攜帶足夠藥量，為保險起見可以多帶幾天份；可將藥名、用法用量列成清單並註記藥品過敏史，當有購買藥品或是有就醫需求時，這份資料可做為參考。

要造訪瘧疾疫區，請醫師開立預防性抗生素，按醫囑服用；有登山、雪地活動等行程時，請醫師開立高山症用藥。

旅遊常備藥品五大類　內服外用皆不可少

旅遊常備藥品可分為五大類：解熱鎮痛藥、抗組織胺、止暈藥、腸胃藥、外用藥。黃昱臻說明，解熱鎮痛藥用於治療頭痛、牙齒痛、關節痛、經痛等，還有退燒的功能。因溫差大造成流鼻水，或因接觸過敏原導致眼睛及皮膚搔癢，可使用抗組織胺緩解症狀。止暈藥需在搭乘交通工具前半小時至一小時服用，可能會有嗜睡的副作用。在公共衛生條件較落後的地區，飲食後要注意胃腸道的狀況。擔心蔬菜水果攝取過少導致解便困難，可以先準備便秘藥。止癢藥膏、優碘及外傷藥膏，可緩解傷口不適並減少感染。

特殊族群如兒童、懷孕婦女、洗腎病人，在準備旅遊用藥時，建議先由醫師評估身體狀況後再選擇藥品。

搭機藥物置放隨身行李　資訊可至疾管署網站查詢

黃昱臻提醒，在搭飛機時，藥品可置於隨身行李，若有需冷藏藥品，請準備保冰袋和保冷劑。各國對旅客攜入藥品管理不同，特別是管制藥品及含鴉片成分藥品，請在入境他國前確認清楚。

旅遊醫學相關資訊，可至衛生福利部疾病管制署網站「國際旅遊處方箋」網頁查詢，也可至醫院的旅遊醫學門診諮詢。最後祝福旅途平安順利，緊急用藥備而不用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57129

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