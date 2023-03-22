經典賽／村上宗隆最後2戰「大復活」　王貞治做出此預測

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在大谷翔平於第9局三振掉美國強打Mike Trout後，王貞治也對其表現感到滿意，直言「在美國能有足夠的實力可以取得這樣的成績，他光是參加本屆比賽就讓人很興奮了吧？」
「WBC正在成為競爭世界最佳的賽事。」從2006年首屆舉辦以來，今年已經是WBC第5屆的賽事，受到熱愛棒球國家的重視。王貞治表示當年自己帶隊時，各國遠沒有像現在這樣積極響應，「現在它是一個參賽選手實力普遍很強的比賽，並受到了全世界的關注。」
身為令和第一個三冠王，在日職狂轟56發全壘打、超越王貞治紀錄的村上宗隆，本屆賽事的際遇峰迴路轉，在之前低潮飽受到批評，但在四強和決賽證明自己，重新贏得尊重和讚譽，彷彿漫畫劇情。日媒《Full-Count》也認為他和首屆賽事的福留孝介很像。
2006年首屆經典賽，當時為中日龍效力的外野手福留孝介，在該屆比賽狀態低迷，但王貞治仍給予充分信任，最終他在對韓國的四強戰中敲出2分打點的代打全壘打，成為日本贏下比賽的重要一擊。
由於短期賽事對於投手了解不多，因此要維持季賽全壘打連發的狀態很困難，儘管如此村上宗隆還是調整了過來，並發揮主砲作用。王貞治也鼓勵他說，「當他開始恢復正常狀態時，他就在於美國進行的四強和冠軍戰中發揮出色。以WBC的這種態勢，我認為他可以用非常好的狀態進入到下個賽季。我有一種預感，他會在這個賽季表現出色。」
最後王貞治還由衷地稱讚了栗山英樹，「這次日本隊內有很多非常有天賦的球員，但我認為這也是很難去執教的一個原因。我真的很想對教練團的辛勤工作表達感謝。」
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