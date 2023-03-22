法務部公告《民法》父母懲戒權修正　不得對兒女身心暴力

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為什麼該條文需要修正？法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，有不少家暴事件，父母在訴訟當中的確會主張1085條父母對子女有懲戒權，即便法官不一定會採納家長的主張，但基於《民法》主管機關的立場，法務部不認為該規定是認同父母可對子女有任何暴力行為。
另外，聯合國《兒童權利公約》提到不能有危害兒童的身心暴力行為，以及監察院國家人權委員會提出CRC第2次國家報告獨立評估意見、CRC第2次國家報告國際審查結論性意見分工會議，行政院要求衛福部、法務部分頭修正相關規定。
法務部表示，依據《民法》第1084條第2項規定，父母對未成年子女本就有保護及教養的權利義務，因此1085條是延續並搭配1084條去做修正，同時參考外國立法例，如：德國、法國、韓國、日本等，因而提出1085條修正案。
法務部強調，修法參酌《兒童權利公約》第8號一般性意見第13段「委員會雖拒絕接受任何對兒童採用暴力和汙辱形式懲罰的理由，但絕不反對正面的紀律概念」，所以《兒童權利公約》並不反對父母對子女施以正面的紀律。
那該如何認定「身心暴力」行為？法務部表示，這部分為衛福部修法的項目，衛福部也將提出《兒少法》修正草案，具體的「身心暴力」行為，包括：精神暴力、人身暴力等，將會有較明確的規範。