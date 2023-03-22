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法務部公告《民法》父母懲戒權修正　不得對兒女身心暴力

▲法務部法律事務司長鍾瑞蘭（圖／記者潘千詩攝，2023.03.22）
▲法務部法律事務司長鍾瑞蘭（圖／記者潘千詩攝，2023.03.22）

記者潘千詩／台北報導

法務部近日公告將修正《民法》第1085條，有關父母對未成年子女的懲戒權，引發外界質疑未來家長對兒女的管教權恐遭剝奪。法務部今（22）日表示，父母對兒女本就有保護及教養的權利義務，只是將該條文寫清楚，也就是不得對子女有「身心暴力」的行為，至於怎樣算身心暴力行為則由衛福部做出規範。目前《民法》修正草案仍在公告階段，將公告至4月13，歡迎各界提供意見作為修法參考。

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現行《民法》第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，法務部擬修正為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。

為什麼該條文需要修正？法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，有不少家暴事件，父母在訴訟當中的確會主張1085條父母對子女有懲戒權，即便法官不一定會採納家長的主張，但基於《民法》主管機關的立場，法務部不認為該規定是認同父母可對子女有任何暴力行為。

另外，聯合國《兒童權利公約》提到不能有危害兒童的身心暴力行為，以及監察院國家人權委員會提出CRC第2次國家報告獨立評估意見、CRC第2次國家報告國際審查結論性意見分工會議，行政院要求衛福部、法務部分頭修正相關規定。

法務部表示，依據《民法》第1084條第2項規定，父母對未成年子女本就有保護及教養的權利義務，因此1085條是延續並搭配1084條去做修正，同時參考外國立法例，如：德國、法國、韓國、日本等，因而提出1085條修正案。

法務部強調，修法參酌《兒童權利公約》第8號一般性意見第13段「委員會雖拒絕接受任何對兒童採用暴力和汙辱形式懲罰的理由，但絕不反對正面的紀律概念」，所以《兒童權利公約》並不反對父母對子女施以正面的紀律。

那該如何認定「身心暴力」行為？法務部表示，這部分為衛福部修法的項目，衛福部也將提出《兒少法》修正草案，具體的「身心暴力」行為，包括：精神暴力、人身暴力等，將會有較明確的規範。

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