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徐乃麟兒「主動搭訕」被打槍　還原與俄羅斯辣妻相識過程

▲徐乃麟兒子徐新洋還原與俄羅斯辣妻相識過程。（圖／TVBS提供）
▲徐乃麟兒子徐新洋還原與俄羅斯辣妻相識過程。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

TVBS節目《萌寵明星粗乃玩》上回邀請到徐乃麟（乃哥）與徐新洋父子，徐乃麟鐵漢柔情的一面，竟引發觀眾熱烈迴響，也許願再次邀請父子倆上節目。徐新洋與Sandy吳姍儒聊天過程中，首度公開與另一半相識的過程，2人還開玩笑說覺得很可惜，因為彼此都是沒鬧過緋聞，就突然結婚的藝人。

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▲徐新洋獻上1.5克拉鑽石向女友Soa（左）求婚成功。（圖／翻攝徐新洋IG）
▲徐新洋（右）日前獻上1.5克拉鑽石向女友Soa（左）求婚。（圖／徐新洋IG）
愛情長跑8年的徐新洋與宋蕊安（Soa）婚期將近，Sandy問及2人相識過程，徐新洋透露：「我是在捷運站偶然遇到Soa這個漂亮女生，所以主動去搭訕並要電話，可惜第一時間被Soa拒絕。」而令徐新洋驚訝的是，擁有俄羅斯面孔的Soa，竟然用一口流利的中文回應他，最後還是有提供通訊軟體的聯繫方式，所以2人才開始慢慢聊天認識。

Sandy與徐新洋2人相談甚歡，徐新洋也反問Sandy跟老公認識的過程，她表示自己是個話多又愛聊天的女生，所以在教會是她主動去認識對方，某天對方突然向她告白，她則是矜持了一個月才答應交往，Sandy笑說：「整條路都是我鋪好的，當然要假裝一下再準備出招呀！」徐新洋立刻散發敬佩的眼神，並向Sandy討教即將面臨的夫妻相處之道，希望未來跟伴侶之間的互動能增添樂趣。

▲徐新洋（右）向Sandy吳姍儒（左）討教夫妻相處之道。（圖／TVBS提供）
▲徐新洋（右）向Sandy吳姍儒（左）討教夫妻相處之道。（圖／TVBS提供）

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