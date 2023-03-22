徐乃麟兒「主動搭訕」被打槍 還原與俄羅斯辣妻相識過程
TVBS節目《萌寵明星粗乃玩》上回邀請到徐乃麟（乃哥）與徐新洋父子，徐乃麟鐵漢柔情的一面，竟引發觀眾熱烈迴響，也許願再次邀請父子倆上節目。徐新洋與Sandy吳姍儒聊天過程中，首度公開與另一半相識的過程，2人還開玩笑說覺得很可惜，因為彼此都是沒鬧過緋聞，就突然結婚的藝人。
記者侯家瑜/綜合報導
愛情長跑8年的徐新洋與宋蕊安（Soa）婚期將近，Sandy問及2人相識過程，徐新洋透露：「我是在捷運站偶然遇到Soa這個漂亮女生，所以主動去搭訕並要電話，可惜第一時間被Soa拒絕。」而令徐新洋驚訝的是，擁有俄羅斯面孔的Soa，竟然用一口流利的中文回應他，最後還是有提供通訊軟體的聯繫方式，所以2人才開始慢慢聊天認識。
Sandy與徐新洋2人相談甚歡，徐新洋也反問Sandy跟老公認識的過程，她表示自己是個話多又愛聊天的女生，所以在教會是她主動去認識對方，某天對方突然向她告白，她則是矜持了一個月才答應交往，Sandy笑說：「整條路都是我鋪好的，當然要假裝一下再準備出招呀！」徐新洋立刻散發敬佩的眼神，並向Sandy討教即將面臨的夫妻相處之道，希望未來跟伴侶之間的互動能增添樂趣。