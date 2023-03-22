國民黨2024「失分題」太多！秦慧珠曝7隱憂：我不敢樂觀

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秦慧珠也總結國民黨二月以來，6件負面消息，包括資淺資深民代內鬥、南投立委補選敗選、雲林縣和澎湖縣議長涉案被收押、黨中央在人事和制度上出現重大錯誤遭眾人撻伐、總統立委提名時間、程序不明，節奏上比民進黨不明快以及侯友宜個人是否選總統情況不明，讓媒體、黨員、民眾不耐，而這些問題反觀民進黨，恰好都是正面的、表現較好對照組，也因此國民兩黨兩相對照，民調消長是很正常的。
但令人擔心的是，到了四月，國民黨的問題依然很難改善，秦慧珠列出7點隱憂，分別包括：
1、國民黨現在要進行立委初選，內鬥只會多不會少（當然這部分民進黨也一樣，之前的相對克制這幾天都不演了，只是到目前為止，賴清德一直在幕後操盤協調，陳其邁、鄭文燦也從中幫忙，立委候選人還沒公然開撕，不像之前國民黨搞的那麽難看。）
2、三月底四月初馬英九前總統要去大陸訪問，此行結果的好與壞，目前情況不明。
3、下個月縣市首長都就職滿百日了，各媒體都會開始做滿意度調查，國民黨的14個縣市長，表現是前段班還是放牛班？跟民進黨執政縣市長比較如何？是給國民黨加分還是減分？令人擔心。
4、四月起各議會都開議了，議員對市長的質詢會被各界關注，侯友宜在新北市會被民進黨議員狠狠盯住，質疑他落跑。其他如蔣萬安、張善政、盧秀燕也會被議員大力質詢！
5、侯友宜是否選總統的決定，更會讓媒體天天追問，讓支持者焦慮，讓民眾不耐。
6、朱主席今天宣布，國民黨總統候選人採徵召方式，詳細辦法和時間表，黨也該完整的拿出來。
7、郭台銘等黨內的一個辦法，從二月等到三月，黨給他的是這個徵召辦法嗎？郭台銘本身是個變數，這個辦法他若不接受，未來會是同志、是友軍，還是……也是朱主席要審慎處理的。
秦慧珠認為，到了四月，國民黨的加分題不多，可能的失分題卻潛在不少，也不能確定侯友宜讓人驚喜和感動的題材在那裡，最後她也坦言「我是不敢樂觀的」，只是想不出辦法，只能請教朱立倫主席和侯友宜市長，以及努力喊「國民黨團結加油吧！」。