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基本工資有望大漲？許銘春：盼往調升方向、第3季決定

▲勞動部長許銘春今（22）日表示，今年基本工資仍會朝向調升方向進行，但實際要待第3季，視總經數據而定。（圖／記者李琦瑋攝，2023.02.22）
▲勞動部長許銘春今（22）日表示，今年基本工資仍會朝向調升方向進行，但實際要待第3季，視總經數據而定。（圖／記者李琦瑋攝，2023.02.22）

記者李琦瑋／綜合報導

今年第1季基本工資工作小組會議預計在29日召開，勞動部長許銘春今（22）日表示，近年因疫情、烏俄戰爭、地緣政治等因素，通膨問題一直存在，勞動部希望基本工資往調升方向進行，以照顧最基層弱勢勞工，但是否調整，仍要看第3季經濟狀況再開會研議。

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台灣2022年全年CPI年漲2.95%，今年物價續飆，2月時才預估今年全年CPI將達2.16%，連2年突破2%大關，另外，基本工資已連續7年調整，從總統蔡英文上任前的月薪2萬8元、時薪120元，調整至今年的月薪2萬6400元、時薪176元，外界關注，明年是否繼續調升。

許銘春說，基本工資工作小組會議，將集結勞、資、政、學四方就經濟現狀、總經數據交換意見，而近年因疫情、烏俄戰爭、地緣政治等因素，導致通膨居高不下，勞動部站在照顧基層弱勢勞工立場，還是希望今年基本工資盡量能往調升方向進行。

基本工資工作小組會議每季召開，一年共舉行3次，前2季主要針對當前形勢交換意見，第3季才會拍板漲幅。許銘春強調，基本上基本工資決議不會提前，仍要等到第3季去看整體社經數據，才會比較客觀，因此明年基本工資是否調漲，還是得留待第3季再開會研議。

而針對勞保年改議題，許銘春直言，勞保年改一直進行溝通跟意見蒐集，在目前仍無法形成共識的狀況下，至少能藉由政府撥補讓基金水位維持，但「改革不會只有撥補就算了」，也會思考其他方式，持續與社會溝通，而政府一定會負最後的給付責任，請大家放心。

對於民間團體呼籲勞動部召開「勞保改革國是會議」，勞動部次長李俊俋表示，這在勞工方面是最難形成共識的，能參與國是會議的人畢竟是少數，對於勞保、勞退的了解程度不盡相同。

許銘春說，在溝通的過程中，工會多不反對勞保年改，但「怎麼改」才是重點，許多工會希望訂定樓地板，保障最弱勢的勞工，也有工會關心月投保薪資是否調動等，都還在持續溝通。

另外，國內近年來缺工嚴重、移工也難求，目前僅剩菲律賓、印尼、越南、泰國為我國主要移工來源國，外界盼盡速協商新的移工來源國。許銘春表示，已透過視訊會議等方式洽特定移工新來源國，且有相當進展，預計下半年先簽定備忘錄（MOU），只要簽訂後，相關程序後就可以告訴大家，但引進的時間可能要再等等。

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