基本工資有望大漲？許銘春：盼往調升方向、第3季決定

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許銘春說，基本工資工作小組會議，將集結勞、資、政、學四方就經濟現狀、總經數據交換意見，而近年因疫情、烏俄戰爭、地緣政治等因素，導致通膨居高不下，勞動部站在照顧基層弱勢勞工立場，還是希望今年基本工資盡量能往調升方向進行。
基本工資工作小組會議每季召開，一年共舉行3次，前2季主要針對當前形勢交換意見，第3季才會拍板漲幅。許銘春強調，基本上基本工資決議不會提前，仍要等到第3季去看整體社經數據，才會比較客觀，因此明年基本工資是否調漲，還是得留待第3季再開會研議。
而針對勞保年改議題，許銘春直言，勞保年改一直進行溝通跟意見蒐集，在目前仍無法形成共識的狀況下，至少能藉由政府撥補讓基金水位維持，但「改革不會只有撥補就算了」，也會思考其他方式，持續與社會溝通，而政府一定會負最後的給付責任，請大家放心。
對於民間團體呼籲勞動部召開「勞保改革國是會議」，勞動部次長李俊俋表示，這在勞工方面是最難形成共識的，能參與國是會議的人畢竟是少數，對於勞保、勞退的了解程度不盡相同。
許銘春說，在溝通的過程中，工會多不反對勞保年改，但「怎麼改」才是重點，許多工會希望訂定樓地板，保障最弱勢的勞工，也有工會關心月投保薪資是否調動等，都還在持續溝通。
另外，國內近年來缺工嚴重、移工也難求，目前僅剩菲律賓、印尼、越南、泰國為我國主要移工來源國，外界盼盡速協商新的移工來源國。許銘春表示，已透過視訊會議等方式洽特定移工新來源國，且有相當進展，預計下半年先簽定備忘錄（MOU），只要簽訂後，相關程序後就可以告訴大家，但引進的時間可能要再等等。