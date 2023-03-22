別學侯友宜算名畫市價！卓冠廷籲捷運三鶯線納入在地意象

改善製程創節水效益！中龍鋼鐵節水績效再獲水利署肯定

▲中龍鋼鐵公司改善製程創造節水效益，再獲水利署產業組甲等獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲中龍鋼鐵公司改善製程創造節水效益，再獲水利署產業組甲等獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中龍鋼鐵公司由於改善製程，創造節水效益優異，今(22)日獲經濟部水利署副署長王藝峰頒發產業組甲等獎之殊榮，由中龍鋼鐵生產部門助理副總經理洪正雄代表接受。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中龍鋼鐵公司獲水利署產業組甲等獎之殊榮，由水利署副署長王藝峰(左)頒獎表揚，由中龍鋼鐵生產部門助理副總經理洪正雄(右)代表接受，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2023.03.22)
▲中龍鋼鐵公司獲水利署產業組甲等獎之殊榮，由水利署副署長王藝峰(左)頒獎表揚，由中龍鋼鐵生產部門助理副總經理洪正雄(右)代表接受，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2023.03.22)
經濟部水利署是在經濟部大禮堂，舉行112年節水績優獎表揚活動，中龍鋼鐵公司煉鋼廠經過初選、複選和決選等評審選拔後脫穎而出，再度獲水利署產業組甲等獎。

中龍鋼鐵公司總經理李昭祥表示，近年來全球因氣候變遷之影響，造成水環境急遽變化，國內旱象亦趨嚴峻，導致全台各地紛傳水情吃緊，然而鋼鐵業的製程，需使用大量水資源作為冷卻、除銹、洗塵及環保等用途，因此鋼鐵廠水資源管理十分重要。

▲中龍鋼鐵公司在蓄水池上架設漂浮型太陽能備，以減少光直照面，降低水蒸發，改善節水效益。(圖／記者黃守作攝)
▲中龍鋼鐵公司在蓄水池上架設漂浮型太陽能備，以減少光直照面，降低水蒸發，改善節水效益。(圖／記者黃守作攝)
李昭祥說，該公司自建廠以來，即審慎評估長期用水之需求，在用水管控上，更不斷透過增設監測系統、製程改善、調整施工工法及回收水再利用等各項智能化管理，持續精進用水效率、強化節水績效。

▲中龍鋼鐵公司改善製程創造節水效益。(圖／記者黃守作攝)
▲中龍鋼鐵公司改善製程創造節水效益。(圖／記者黃守作攝)
而在持續不斷的精進努力下，目前廠內循環水系統，已可讓每滴水逐級使用達到6次，整體用水量僅約原估計值的47％，製程水的總體回收率亦高達98.58％以上，經水利署統計110年節水成效達122.8萬噸/年，創造逾投資金額21倍的節水效益，節水績效卓越，致再度獲水利署的肯定。

李昭祥指出，中龍鋼鐵積極與政府、地方一起合作推動節水理念，如與台中市政府、台中港務分公司共同簽訂台中市福田水資源回收中心放流水回收再利用案用水契約，規劃以再生水取代部分製程用水，並將製程已無法重複使用之放流水，用於揚塵抑制灑水等需求，提高廢水再利用率。

此外，中龍鋼鐵也與鄰近的龍海國小合作，辦理水資源環境教育課程，藉由介紹廢水處理流程，讓學童瞭解水循環再利用機制，以各種實際行動，支持水資源永續利用，該公司亦將持續關注各項節水新技術，秉持PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式品質管理之精神，持續改善製程與水系統之用水效率，朝向節能、減碳、省水的綠色鋼廠之目標前進，為台灣的水資源盡一份心力。

推廣環境教育！台電大林電廠規劃繪本導讀校園活動

船禍！現代東京號貨櫃輪碰撞高雄港號碼頭

須承擔應有風險！不要以自己名義為他人報運貨物進口

盼留下優質技術人才！勞動部長許銘春說明移工留才久用案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀