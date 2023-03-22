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可動用資金2890億！國泰金將採公積配息　股息上看1元

▲國泰金控今（22）日召開法人說明會，總經理李長庚（中）表示將建議董事會動用公積配息。（圖／記者顏真真攝）
▲國泰金控今（22）日召開法人說明會，總經理李長庚（中）表示將建議董事會動用公積配息。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國泰金控今（22）日舉行法人說明會，針對投資人最關心的股利政策，國泰金總經理李長庚不諱言將動用公積配息，也會建議董事會這樣做。財務長陳晏如也說明，目前金控資本公積有2153億元、法定公積737億元，金額充沛，會作整體考量。至於配息區間是否如市場傳言每股在0.5元至1元，會考量財務指標、投資人對股息預期，待4月下旬董事會開會決策。

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受到防疫險保單損失及資本市場震盪影響，國泰金去（2022）年稅後淨利380億元，較2021年大幅衰退73%，每股稅後盈餘（EPS）只有2.58元，因此，今年能配多少股息，備受市場關注，尤其從2014年開始連9年，國泰金配息每股都不低於1.5元。

今日在國泰金法說會上，總經理李長庚也談到股利政策，他不諱言今年需動用公積配息，也會這樣建議董事會，預計在4月下旬會提報董事會討論。

國泰金財務陳晏如也提到，今年股利確實需要用公積配發，主要是累計未分配盈餘加上去年獲利，整個資本市場罕見的波動，其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）有較多損失，年可分配盈餘為2268億元，全數要提列特別盈餘公積，但要看資本市場，若評價回穩，就是會回歸以往的獲利跟正常的股利政策。

她進一步指出，今年股利將動用公積配發，目前金控資本公積2153億元、法定公積737億元，金額充沛，會作整體考量。至於市場預期今年股利會落在0.5元至1元區間，她說，這的確會是考量的區間，只是實際配發還是要考量財務指標、投資人對股息預期，待4月下旬董事會決議。

李長庚也提到，自己也是投資部門出身，清楚投資人對股利的需求，他感謝主管機金管會在業者面臨市場動盪未實現損失較大時，還願意開放公積配息，讓業者在維持資本強度各種權衡之中，有更彈性的作法「我真的是心裡感謝」。他並強調，國泰金今年不管對特別股還是普通股，都會動用公積配股，會考量投資人需求、公司現金及監理要求，均衡考量，要待4月下旬董事會才會決議。

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