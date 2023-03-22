可動用資金2890億！國泰金將採公積配息　股息上看1元

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今日在國泰金法說會上，總經理李長庚也談到股利政策，他不諱言今年需動用公積配息，也會這樣建議董事會，預計在4月下旬會提報董事會討論。
國泰金財務陳晏如也提到，今年股利確實需要用公積配發，主要是累計未分配盈餘加上去年獲利，整個資本市場罕見的波動，其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）有較多損失，年可分配盈餘為2268億元，全數要提列特別盈餘公積，但要看資本市場，若評價回穩，就是會回歸以往的獲利跟正常的股利政策。
她進一步指出，今年股利將動用公積配發，目前金控資本公積2153億元、法定公積737億元，金額充沛，會作整體考量。至於市場預期今年股利會落在0.5元至1元區間，她說，這的確會是考量的區間，只是實際配發還是要考量財務指標、投資人對股息預期，待4月下旬董事會決議。
李長庚也提到，自己也是投資部門出身，清楚投資人對股利的需求，他感謝主管機金管會在業者面臨市場動盪未實現損失較大時，還願意開放公積配息，讓業者在維持資本強度各種權衡之中，有更彈性的作法「我真的是心裡感謝」。他並強調，國泰金今年不管對特別股還是普通股，都會動用公積配股，會考量投資人需求、公司現金及監理要求，均衡考量，要待4月下旬董事會才會決議。