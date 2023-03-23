限5天！7-11雪糕買1送1、安瓶面膜25元　全家餅乾也半價

超商本周限定優惠更新！7-11明（24）日起至3月28日限時五天開跑， 本周DM改版成「9宮格」，雖然只有9項促銷商品，不過還是有兩品買一送一，包括竹炭離子水平均15元、瑞穗鮮乳紅豆雪糕平均23元。此外，我的心機安瓶面膜4入特價99元，平均每片不到25元、相當下殺3.3折，比買1送1還便宜；西班牙微氣泡葡萄酒原價129元、兩罐139元，也是逼近半價折幅。
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全家會員優惠自即日起至3月26日前，本周海報共有15大項促銷商品，其中三款商品是買一送一，包括野菜生活綜合蔬果汁平均20元、KitKat威化巧克力平均20元、盛香珍薄燒餅乾平均40元。其餘亮點商品則有指定進口冰棒、義美生機乾燥草莓都是買2送1、約6.7折，單件原價49元降至特價33元；日清奶油夾心餅乾平均30元、約6.6折也頗划算。
🟡萊爾富
即日起至3月28日期間（部份品項優惠至26日），結帳時憑Hi-Life LINE官帳活動條碼享優惠。本周以進口啤酒最超值，折扣下殺至3.9折起，進口啤酒原價約69元至99元，活動期間皆降價至39元。其他5折商品則有OOHA氣泡飲、Hi-Life Original海洋深層水，都是買1送1；PINKY指定商品及黑嘉麗軟糖則是買2送1，相當於6.7折。
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