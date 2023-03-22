高雄34處特色共融公園啟用 民眾使用滿意度高達9成
高雄市政府自去年起結合地方人文、地形、生態、產業等多樣元素的友善同樂場域共啟用34座特色共融公園，都受到當地民眾青睞，已成為地標性景點。高市工務局今(22)日公布使用過特色公園的民調，滿意度約9成，顯示特色公園建設已展現初步成果。市府未來將參酌民調數據與意見，做為未來4年、未來新增百處以上特色公園規畫時的參考。
記者郭凱杰／高雄報導
高市府為解市民對於特色公園的看法，使公園規劃能更貼近真實需求，市府日前特別於2月21日至23日針對高市18歲以上民眾進行電話訪問，共計完成1078份，其中市話樣本539份、手機樣本539份，在95%信心水準下，維持抽樣誤差2.99%以內。
工務局表示，高雄的公園建設已逐步摒棄傳統的罐頭遊具，為回應市民期待，打造全齡一體的公共空間，去年辦理了34處特色共融公園已陸續開放使用，此外，老舊兒童遊具也在去年10月全數汰換完成符合國家標準，安全合格備查率已達100%。這次民調顯示，民眾使用過特色公園後有將近9成表達滿意，可見本市特色公園建設已展現初步成果。
養工處也指出，特色共融公園是結合地方人文、地形、生態、產業等多樣元素的友善同樂場域，近期開放的如鳳山區公12機器人主題公園、前鎮區時代公園、前金區中央公園滑草遊戲場等，都受到民眾熱烈喜愛，也已成為地標性景點。未來四年預計再增加百處以上特色公園並辦理公民參與，將參考本次民調關於設施的偏好及民眾的想法來規劃，持續營造次世代公園的獨特風貌，讓高雄成為「區區有特色，處處是共融」的「魅力城市」。